Premier League - I Red Devils nella tana del Watford

Uno scatto della sfida dello scorso anno

Turno infrasettimanale di Premier League ricco di match di spessore. Tra questi c'è Watford - Manchester United, con gli Hornets che sono risaliti dopo un periodo buio di tre sconfitte consecutive. Il calo di tensione e le voci di un possibile passaggio di Marco Silva all'Everton sembrano essere stati scacciati, come dimostrano le due vittorie di fila ottenute negli ultimi due turni, battendo prima il West Ham per 2-0 e poi il Newcastle per 0-3, grazie alle reti di Hughes e Gray, a cui va aggiunto l'autogol di Yedlin. Lo United invece sembra essere in un periodo di appannamento. Continuano ad arrivare le vittorie, ma non sono più limpide e rotonde come prima. In Champions c'è stata la debacle con il Basilea e sabato scorso la banda di Mourinho si è liberata in casa del Brighton solo grazie ad un autogol di Dunk. Il portoghese sta effettuando poco turn over e in questo turno potrebbe essere giunta l'ora di cambiare qualche elemento, onde evitare uno scivolone che metterebbe forse la parola fine alla lotta per il primo posto.

A proposito del Watford Mourinho ha detto: "Hanno una squadra di gran livello per essere un club di metà classifica, ci sono molti giocatori importanti. Hanno un ottimo allenatore, sono migliorati molto rispetto all'anno passato". Nella scorsa stagione gli Hornets hanno ottenuto il primo successo sullo United, imponendosi per 3-1 proprio nel match casalingo.

Le ultime

Il Watford riavrà a disposizione Troy Deeney. Il capitano ha finalmente scontato la squalifica di tre giornate subita contro lo Stoke City. Difficile che Marco Silva lo butti da subito nella mischia, ma potrebbe essere un'ottima arma a gara in corso. In dubbio Britos dopo un problema patito nella sfida con il Newcastle. Cathcart, Kaboul, Chalobah e Success continuano a essere fuori causa. In porta quindi Gomes. Davanti a lui Zeegelaar, Mariappa, Kabasele e Kiko Femenia. In mezzo Doucourè, Cleverley e Capouè che dovrebbe ritrovare spazio dal primo minuto. In avanti il tridente Richarlison-Gray-Hughes dovrebbe essere intoccabile.

Può sorridere Mourinho, visto che Rojo e Ibrahimovic sono stati finalmente recuperati. Inoltre anche Bailly e Jones sono sulla via del recupero, a cui si aggiunge Carrick, che pare aver risolto il problema cardiaco emerso a settembre. Tra i pali de Gea. Davanti a lui quindi potrebbe rientrare sulla sinistra dal primo minuto Rojo, in mezzo Smalling e Lindelof e a destra Valencia. In mediana Matic e Pogba. Rashford-Fellaini-Martial in appoggio all'unica punta Ibrahimovic, che dovrebbe far rifiatare Lukaku.

Probabile formazioni

Watford (4-3-3) - Gomes; Zeegelaar, Mariappa, Kabasele, Kiko Femenia; Capouè, Cleverley, Doucourè; Richarlison, Gray, Hughes.

Manchester United (4-2-3-1) - de Gea; Rojo, Smalling, Lindelof, Valencia; Matic, Pogba; Rashford, Fellaini, Martial; Ibrahimovic.