Premier League - Foxes vs Spurs, chi torna alla vittoria? | Twitter Tottenham Hotspurs

Quattordicesimo turno di Premier League: al King Power Stadium di Leicester arriva il Tottenham. Le due squadre non stanno vivendo un grande momento, entrambe mancano la vittoria da qualche partita, due gli Spurs, tre le Foxes, e ad entrambe servono tre punti per inseguire l'obiettivo primario dell'annata in corso, che sia la salvezza o la Champions League.

Nell'ultimo incontro tra queste due compagini avvenuto nello scorso maggio, il Tottenham ha dilagato al King Power Stadium, imponendosi con un perentorio 1-6 frutto di quattro di gol di Harry Kane e della doppietta di Son. L'attaccante inglese dopo esser rimasto a secco nel North London Derby è tornato al gol in Champions League ed in Premier League, nell'ultimo turno contro il West Brom, ed è quindi pronto a ripetere la performance di sei mesi fa per riportare i tre punti agli Spurs.

Qui Leicester - Puel potrà affrontare gli Spurs con tutti gli effettivi a disposizione, ma verosimilmente farà qualche cambio per tenere freschi i propri giocatori in vista del rush di Dicembre e di impegni magari più abbordabili sulla carta. Su una delle due corsie esterne potrebbe trovare spazio Ben Chilwell a discapito di Demarai Gray o Mark Albrighton, mentre ritroverà il posto da titolare alle spalle del solito Vardy, Riyad Mahrez, che al London Stadium partì dalla panchina. I difesa sembra essere rimandato l'esordio di Aleksandr Dragovic, con Simpson, Maguire e Morgan tutti confermati.

Qui Tottenham - Buone notizie per Mauricio Pochettino che dopo tempo immemore recupera Erik Lamela. Il Loco sembra aver terminato il suo calvario iniziato oltre un anno fa con un infortunio all'anca e per la partita di stasera potrebbe tornare a calcare il campo con la prima squadra, se non dal primo minuto, almeno a gara in corso. Per quanto riguarda l'attacco, Son, dopo aver giocato novanta minuti contro il West Ham tornerà a sedersi in panchina e la squadra tornerà al classico 3-4-2-1 con Alli ed Eriksen alle spalle di Kane. Con Winks escluso dalla trasferta, in mezzo al campo torneranno Dembele e Sissoko, entrambi a riposo settimana scorsa, mentre subiranno il destino contrario Davies e Trippier che dopo i novanta minuti della scorsa giornata lasceranno spazio a Rose e Aurier.