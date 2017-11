Chelsea, si punta a rinforzare l'attacco: idea Aubameyang

Fonte: Twitter Aubameyang P.E.

Il Chelsea vuole sfruttare la finestra di mercato invernale acquisendo le prestazioni sportive di un attaccante di prima fascia. Un giocatore in grado di segnare gol a ripetizione, che contribuisca a colmare il gap con il Manchester City, lanciatissimo verso la conquista del titolo in Premier League. I Blues sarebbero pronti a fare un'offerta per portare a Londra già a gennaio l'attaccante del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.

Secondo il tabloid inglese 'Mirror', la squadra allenata da Antonio Conte è intenzionata ad affrettare i tempi, sfruttando a dovere i burrascosi rapporti tra l'attaccante gabonese ed il Borussia Dortmund, club che ne detiene il cartellino. Addirittura, nelle scorse settimane lo stesso Aubameyang fu sospeso per motivi disciplinari, a causa di alcuni suoi comportamenti non proprio 'lineari', i quali hanno fatto arrabbiare non poco il club che fa del rigore, della professionalità, il suo mantra.

Il tecnico Antonio Conte vorrebbe rinforzare il riparto offensivo, cercando di essere più competitivi, visti i molteplici fronti in cui il Chelsea è impegnato. Inoltre, l'infortunio occorso a Michy Batshuayi ha privato all'allenatore dei Blues di ricambi ad Alvaro Morata, unica prima punta di ruolo rimasta in rosa. Per far rifiatare l'ex Juventus e Real Madrid è stato impiegato Hazard nei panni di 'falso nueve'.

Aubameyang, con il vizio del gol nel sangue - lo testimoniano i 17 gol realizzati in 19 partite con il Borussia Dortmund, seppur non stia vivendo un periodo della sua carriera esaltante - andrebbe ad affiancare proprio Morata, formando così un tandem d'attacco formidabile, e molto ben assortito, difficile da disinnescare per le difese avversarie. Al momento però non c'è in ballo una vera e propria trattativa, ma solo rumors. Nelle prossime settimane, man mano che la finestra di mercato si avvicinerà, ne sapremo qualcosa in più, ma sta di fatto che a Conte servono rinforzi, e possiamo mettere la mano sul fuoco che il Chelsea andrà a seguire soltanto calciatori di prima fascia, come lo è proprio Aubameyang.