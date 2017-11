Premier League - Il Leicester sulle ali di Vardy e Mahrez: Tottenham battuto (2-1)

Piccola crisi in campionato per il Tottenham, che inciampa sul prato del King Power Stadium, perdendo per due a uno contro un ottimo Leicester, con le reti di Vardy e Mahrez, mentre Kane illude gli Hotspur sul finale. Solo un punto nelle ultime tre punti per la truppa di Pochettino, che scivola al quinto posto in classifica, mentre le Foxes respirano a metà classifica, con 17 punti all’attivo.

Le Foxes si dispongono in uno scolastico 4-4-2, con Vardy e Okazaki a reggere il peso dell’attacco, mentre Mahrez e Albrighton danno manforte come esterni, affiancati dai mediani Iborra e Ndidi. Guida la difesa Wes Morgan, con Maguire al centro del reparto arretrato, mentre Simpson e Chilwell presidiano le fasce, davanti a Schmeichel tra i pali.

Pochettino arretra Dier nella difesa a tre, sostituendo Alderweireld, con Vertonghen e Sanchez, mentre Lloris blinda la porta. Rose e Aurier terzini alti, mentre Dembelè guida il reparto nevralgico, assieme ad Eriksen e Sissoko, con Alli spostato in attacco a formare la coppia offensiva con Harry Kane.

Il Leicester parte subito in quarta, alla ricerca del gol: ci provano Okazaki e Ndidi, con Lloris impegnato su più fronti, ma al dodicesimo minuto di gioco, arriva il vantaggio iniziale dei padroni di casa, con Jamie Vardy. L’attaccante inglese riceve un ottimo pallone da Albrighton e beffa il numero uno ospite con un destro imparabile. I londinesi provano ad imbastire una reazione, con Dembelè che sporca i guanti a Schmeichel, imitato da Kane al 23’, mentre le Foxes provano ad addormentare la partita, forti del vantaggio iniziale, giocando su ritmi bassi. Alla mezz’ora di gioco, Rose si divora il pareggio, sparando alto dall’area. Quando la partita sembrava interrompersi sull’1-0, Mahrez firma il raddoppio, che sa di ipoteca, proprio all’ultimo secondo, insaccando alle spalle di Lloris con un mancino, su assist di Ndidi, portando il Leicester avanti due a zero all’intervallo.

Nella ripresa, il Tottenham le prova tutte, con gli innesti di Llorente e Son, che danno una dimensione ultra offensiva all’undici di Pochettino. Kane ci prova da fuori area, impegnando il portiere austriaco, così come Sanchez di testa, mentre Eriksen prova a creare, ma non trova il guizzo decisivo. Al 77’, Pochettino rilancia Lamela, al rientro dopo un lunghissimo stop: l’argentino ripaga la scelta del coach connazionale e si rende decisivo due minuti dopo, servendo a Kane un pregevole assist per il 2-1. All’82 Llorente spara altissimo davanti alla porta, calibrando male un tiro al volo, mentre Son aumenta la pressione sulla retroguardia. Il forcing finale del Tottenham è insistente, Rose si vede negare un rigore, mentre Alli in extremis prova ad estrarre il coniglio dal cilindro con un tiro a giro dalla lunga distanza, ma la palla si spegne poco fuori dallo specchio della porta, mettendo la pietra tombale sulle speranze di rimonta. Vince il Leicester con il punteggio di 2-1.