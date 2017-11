Premier League - Brighton e West Browmich solo pareggi

Un'azione della partita tra West Browmich e Newcastle - Wba OfficialTwitter

Continua la Premier League. Dopo le vittorie esterne di City e Arsenal tocca allo United e al Tottenham continuare a raccimolare punti lontane dalle proprie mura amiche. Intanto però, oltre ai Red Devils e agli Spurs sono scese in campo sia West Browmich - reduce da una sconfitta proprio contro gli uomini di Pochettino - sia il Brighton, che sta procedendo piuttosto bene in questo inizio di campionato.

Brighton & Hove Albion 0-0 Crystal Palace

All'American Express Stadium il Brighton ospita un Crystal Palace che si ritrova con pochi punti ed in ultima posizione. Gli uomini di Hugton invece sono ancorati al nono posto. Il Brighton parte forte con Izquierdo che ci prova subito con un tiro da fuori area. La partita però si fa piano piano equilibrata con le due squadre che si studiano tatticamente. Solamente Dunk, con un colpo di testa, accende la partita. Il match inizia a vedere buone occasioni da entrambe le parti, le squadre però non riescono a farsi male con decisione. Durante il secondo tempo l'intensità della gara si alza e si fa anche piuttosto fisica. Il Brighton, però, si fa più pericoloso rispetto al Crystal Palace specialmente nel gioco aereo. Proprio su un altro colpo di testa, Duffy, va vicino al goal dell'1-0. La partita si spegne nel finale e le due squadre si accontentano di un pareggio.

West Bromich Albion 2-2 Newcastle United

46' Robson Kanu, 56' Field, 59' Clark, 83' Evans (AG)

Allo stadio Hawtorns le Baggies ospitano il Newcastle di Benitez. Le due squadre vengono da risultati non proprio positivi e sono in cerca di riscatto. La gara inizia con un equilibrio che rimane per i primi 20 minuti fino a quando il WBA non inizia a prendere coraggio: Rondon calcia da fuori area con un destro potente, ma trova solamente la traversa. La partita decolla e il West Browmich si affaccia spesso nell'area avversaria. Passano i minuti e alla fine del primo tempo arriva il primo goal delle Baggies da parte di Robson Kanu. Sugli sviluppi di un calcio di punizione conquistato da Evans, Kanu, svetta vincente sul cross di Gibbs non lasciando scampo al portiere avversario.

Il Newcastle va negli spogliatoi sotto di un goal, ma Benitez non ci sta e sprona i suoi. Dieci minuti dopo però, nonostante delle buone occasioni iniziali, il Newcastle subisce un altro goal: Field riceve un traversone dalla sinistra e di sinistro sconfigge Darlow. Nemmeno il tempo di festeggiare e arriva il gol delle Magpies con Clark, che su un cross da calcio d'angolo, incassa alle spalle del portiere del WBA. La squadra di Magson non ci sta e continua a tenere sotto controllo la partita arrivando vicino spesso anche al goal del 3-1. Tuttavia, il Newcastle, mette in difficoltà le Baggies rendendo la partita ricca di emozioni. Nei minuti finali arriva il goal del Newcastle: all'83esmo Evans devia in porta un cross di Yedlin. Nei minuti finali ci prova Krychowiak andando molto vicino al goal con un destro da fuori.

[Le foto sono state prese dagli account Twitter ufficiali del Crystal Palace FC e del West Browmich Albion]