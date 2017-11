Premier League - È il Southampton il prossimo ostacolo del rullo Manchester City

Uno scatto di una delle sfide passate tra City e Southampton

Altra tappa verso la vittoria del campionato per il Manchester City di Pep Guardiola. Dopo aver battuto domenica l'Huddersfield per 1-2, in un match molto più difficile del previsto, ora per i Citizens c'è l'ostacolo Southampton, squadra che continua a non trovare il salto di qualità. I blu dovranno necessariamente pensare a qualche rotazione, visto che da qui a dicembre giocheranno ben nove partite. I Saints devono sperare in una giornata opaca degli avversari, per provare a strappare dei punti pesanti in una classifica che non fa tremare, ma non permette nemmeno di sognare, nonostante una rosa di ottimo livello. La squadra di Pochettino comunque arriva da un sonoro 4-1 rifilato all'Everton, che potrebbe essere il segnale per rilanciare la stagione.

In conferenza stampa Pep Guardiola ha fatto intendere che farà parecchio uso del turnover nel mese di dicembre e ha speso anche un paio di parole per Sterling, che è stato decisivo contro l'Huddersfield, ma che deve ancora crescere: "Noi vogliamo giocare da squadra, per far sì che le individualità si esaltino. Sterling è ancora giovane, può migliorare sotto diversi aspetti e non solo Raheem. Ieri tutti i giocatori che non hanno giocato contro l'Huddersfield si sono allenati al massimo. Sono molto contento del comportamento di tutti, inclusi coloro che non giocano regolarmente".

Sull'infortunio di Stones, che quindi potrebbe dare una chance a Mangala, giocatore al centro di molte voci di mercato: "È un giocatore di grande esperienza. Sono molto contento del suo comportamento in allenamento. Non gioca regolarmente, ma lo accetta e questo aiuta sempre. Per il club, per l'allenatore, per l'ambiente, è molto importante. Ha qualità specifiche, importanti per questo campionato. Mangala è un nostro giocatore, crediamo nelle sue qualità e resterà qui. Sia a gennaio che a giugno chiederemo ad ogni giocatore se è felice con noi".

Le ultime

Guardiola ha qualche problema in difesa. Come dicevamo, Stones si è fermato durante la sfida con l'Huddersfield, mentre Mendy è sempre fuori dopo il grave infortunio al ginocchio (dovrebbe rientrare ad aprile). Inoltre Kompany potrebbe avere un turno di riposo, visto che è rientrato di recente. Ecco quindi che Mangala potrebbe avere la possibilità di farsi vedere dal primo minuto. Potrebbero restare a riposo anche De Bruyne, Sterling e Aguero, in favore di Gundogan, Bernardo Silva e Gabriel Jesus.

Pochettino avrà di nuovo a disposizione Romeu, che rientra dalla squalifica, e Lemina, che ha smaltito il suo infortunio. Resta in forte dubbio Targett. Potrebbero esserci dunque solo due cambi, ma che rivoluzionerebbero l'intera mediana, con Hojbjerg e Davis che potrebbero cedere il posto a Romeu e Lemina.

Probabili formazioni

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Danilo, Mangala, Otamendi, Delph; Fernandinho; Sane, David Silva, Gundogan, Bernardo Silva; Gabriel Jesus.

Southampton (4-2-3-1): Forster; Soares, Van Dijk, Hoedt, Bertrand; Lemina, Romeu; Ward-Prowse, Tadic, Boufal; Austin.