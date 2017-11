Premier League - Lo Stoke vuole riemergere, ma davanti c'è il Liverpool che deve tenere il passo

Uno scatto di uno dei precedenti Stoke City-Liverpool

Partita ad alto coefficente di tensione quella tra Stoke City e Liverpool. I Potters infatti arrivano dalla sconfitta contro il fanalino di coda Crystal Palace. Ora la classifica è molto più corta e anche il Palace è rientrato nei giochi salvezza, lotta che vede coinvolte diverse squadre, tra le quali anche quella di Hughes. Al quindicesimo posto e con sole tre lunghezze sul West Ham penultimo, c'è poco da star tranquilli per i biancorossi. Urgono punti. Però al bet365 Stadium arriva il Liverpool, che tutto vuole, tranne che perdere altro terreno nei confronti dell squadre che lottano per la Champions. Anche alla banda di Klopp serve il bottino pieno e quindi entrambe le compagini punteranno poco sul turnover, perchè i punti valgono tanto per entrambe.

Hughes alla vigilia della sfida è parso molto fiducioso dei mezzi a disposizione della propria squadra: "Penso che sabato abbiamo giocato bene, ma chiaramente poi conta il risultato finale. Una volta risolti gli errori andremo bene, perché le prestazioni sono buone, non penso che siamo lontani dallo stabilirci nella metà superiore della classifica".

Klopp dà per perso il campionato, ma vuole continuare a far punti, perchè davanti ci sono diverse squadre raggiungibili: "Dobbiamo fare i prossimi tre punti, i prossimi tre e i prossimi tre perchè, se qualche avversario dovesse avere problemi, noi dovremo esserci. Ad oggi il Manchester City è troppo sopra di noi, il titolo è praticamente già assegnato".

Le ultime

Hughes recupera Sobhi. L'ala era uscita per infortunio nella sfida contro il Crystal Palace, ma il tecnico ha rivelato che è già a disposizione. Inoltre torna a disposizione Berahino, che si gioca una maglia da titolare. Fuori dai giochi invece Butland e Cameron. In porta dunque il portiere di riserva Grant, con davanti Zouma, Swhacross e Wimmer. A centrocampo dovrebbe riprendere il posto Allen, con Diouf, Fletcher e Pieters. Saranno Sobhi e Shaqiri a supportare il falso nove Choupo-Moting.

Dopo il pareggio con il Chelsea, tornano a disposizione di Klopp Manè e Firmino. Oxlade-Chamberlain e Sturridge dunque dovrebbero andare in panchina. Anche Wijnaldum è atteso in campo, con Milner che gli lascerà il posto. Emre Can è recuperato dopo un problema muscolare, mentre Lovern resta in dubbio. In porta quindi Mignolet, protetto da Moreno, Klavan, Matip e Gomez. In mediana Henderson, Wijnaldum e Coutinho, nel solito ruolo di mezzala in cui il tecnico lo ha reinventato. Il tridente sarà quello delle grandi occasioni, con Firmino, Manè e Salah.

Probabili formazioni

Stoke City (3-4-2-1): Grant; Zouma, Shawcross, Wimmer; Diouf, Fletcher, Allen, Pieters; Sobhi, Shaqiri; Choupo-Moting.

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Moreno, Klavan, Matip, Gomez; Henderson, Wijnaldum, Coutinho; Manè, Firmino, Salah.