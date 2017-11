Premier League - Al Chelsea basta Rudiger, Swansea battuto 1-0

Il Chelsea regola la pratica Swansea e conquista altri tre importantissimi punti nella quattordicesima giornata di Premier League. Gli uomini di Conte, scesi in campo con il classico 3-4-2-1 con Willian e Pedro alle spalle dell'unica punta Morata, dominano in lungo e in largo nel primo tempo costruendo occasioni su occasioni, ma nè Pedro nè Morata riescono a essere cinici in fase di realizzazione. Dall'altra parte i gallesi di Clement, messi in campo con il 4-3-1-2 con Sanches alle spalle delle due punte Bony ed Ayew, provano a contenere le avanzate offensive avversarie, ma la difesa palesa più di una volta tutte le proprie lacune in marcatura, concedendo così ai trequartisti e agli attaccanti avversari di rendersi particolarmente pericolosi dalle parti di Fabianski.

Proprio quest'ultimo è il protagonista della sfida, dato che solamente con le sue parate lo Swansea è rimasto in partita fino alla fine. Il portiere polacco però non ha potuto nulla sulla deviazione vincente di Rudiger dopo il tiro scoccato da Kantè. Un gol che poi si rivelerà decisivo, dato che lo Swansea non riesce più a rendersi pericoloso ed il Chelsea può così portare a casa una facile vittoria. Un successo che arriva dopo il pareggio di Liverpool e le vittorie conseguite con Qarabag, Wba e Manchester United, mentre per lo Swansea è la sesta partita consecutiva senza vittoria. L'ultima risale al 14/10 contro l'Huddersfield (2-0).

La prima conclusione del match arriva solamente al 10' con Willian, che s'incarica della battuta di un calcio di punizione da ottima posizione, ma la sua esecuzione non è totalmente precisa, infatti la sfera sfila di poco oltre il palo destro della porta difesa da Fabianski. Al 18' si rende molto più pericoloso Pedro con un tiro da distanza ravvicinata, ma la sua conclusione viene neutralizzata con un ottimo intervento dall'estremo difensore avversario. Al 22' i Blues vanno vicinissimi al vantaggio: Pedro riceve palla ai 16 metri e dalla medesima distanza calcia in porta, il suo tiro indirizzato verso l'angolino basso viene disinnescato in tuffo da Fabianski. Poco dopo ancora padroni di casa vicini al gol: Zappacosta dalla destra crossa al centro per Morata che calcia in porta, ma il suo tiro indirizzato sotto la traversa viene respinto con ottimi riflessi dall'estremo difensore avversario. Poco prima dell'intervallo Chelsea vicinissimo all'1-0: Alonso attacca bene la fascia sinistra ed una volta giunto nei pressi dell'area di rigore avversaria crossa verso Pedro, il quale tenta la soluzione ad incrociare, ma il suo tentativo si spegne di poco a lato. E' l'ultima azione del primo tempo, che si conclude sul punteggio di 0-0.

La ripresa vede il Chelsea tentare subito di portarsi in vantaggio, infatti al 53' Pedro sfiora il gol con un tiro da ottima posizione che termina di poco oltre la traversa. E' il preludio al gol che arriva 2 minuti dopo: corner battuto corto da Willian, la palla arriva al limite a Kantè che tira in porta, la sua conclusione viene deviata di testa da Rudiger, il quale beffa Fabianski. Il gol demoralizza i gallesi e favorisce i padroni di casa che vanno alla ricerca del raddoppio: Willian s'incarica della battuta di un calcio di punizione da buona posizione, la sua esecuzione viene raccolta all'interno dell'area di rigore di Morata, che stacca benissimo di testa, ma la palla da lui incocciata viene deviata fuori dalla porta da Fabianski con un grandissimo intervento in tuffo. Nel finale lo Swansea prova a rendersi pericoloso per riagguantare il pareggio, ma la difesa del Chelsea non corre particolari rischi portando così a casa la vittoria.