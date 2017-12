Premier League - Hazard show e il Chelsea vola, Newcastle KO (3-1)

SCORE: Gayle (N), min 12. Hazard (C), min 21, 74 r. Morata (C), min 33.

Ottima prestazione casalinga per il Chelsea di Antonio Conte, che batte il Newcastle per 3-1 con una prova di autorità, trascinati da un superbo Eden Hazard, autore di una doppietta. Avvio di gara in salita per i Blues, che si ritrovano in svantaggio a causa del gol di Gayle, ma poi si ricompattano e dominano in lungo e largo, grazie ad un Hazard immarcabile, che firma subito il pari, mentre Morata chiude il primo tempo sul 2-1. Nella ripresa arriva il tris, su rigore, trasformato dal belga. Per il Chelsea la missione aggancio United è momentaneamente completata, in attesa delle altre partite. Bianconeri dodicesimi, alla ricerca di una vittoria che manca da ormai un mese.

Antonio Conte dispone il suo Chelsea in un 3-5-1-1 iniziale, che può diventare un 3-5-2, in base alla posizione di Hazard, alle spalle di Morata, mentre a centrocampo c’è una chance per l’ex Leicester, Danny Drinkwater, messo a guidare il gioco in cabina di regia. Alla destra del regista inglese, c’è sempre l’imprescindibile maratoneta Kantè, con Fabregas a completare l’interno di centrocampo. Sulle fasce presenti Marcos Alonso e Moses, mentre Christensen è al centro della difesa, assieme a Rudiger e Azpilicueta, con il solito Courtois tra i pali.

Rafa Benitez lancia il suo 4-2-3-1, con Gayle a reggere il peso dell’attacco, davanti a Perez trequartista centrale, con i due esterni Ritchie e Murphy a dare manforte nella manovra offensiva. Double pivote in mediana, con Diamè e Merino, mentre la coppia centrale è formata dal duo Clark-Lejeune, con i terzini Mbemba e Manquillo, a proteggere l’area di Darlow in porta.

Premier League

Avvio di gara equilibrato e fisico, con entrambe le formazioni che vanno su ritmi altissimi: al dodicesimo minuto di gioco, arriva il vantaggio dei bianconeri, con Gayle, che gonfia la rete a porta sguarnita, dopo una respinta in uscita di Courtois, al termine di un’azione decisamente concitata. Il Chelsea, tuttavia, non accusa il colpo e riprende a giocare in maniera aggressiva, costringendo il Newcastle all’angolo. Il pareggio è una formalità e arriva al 21’, dopo il palo di Christensen, con Eden Hazard, che raccoglie un cross in area e calcia di prima intenzione trafiggendo Darlow. Dopo il pari i Blues continuano ad attaccare, seppur abbassando i ritmi: al 32’ arriva il raddoppio della truppa di Conte, con Morata, che appoggia in rete di testa un cross teso di Moses proveniente dalla fascia destra. Al 37’ ci prova Drinkwater con un potente missile terra-aria, ma la palla finisce fuori di poco, mentre i compagni sono più impegnati a difendere il vantaggio fino all’intervallo. Finisce il primo tempo con il punteggio di 2-1 per il Chelsea.

Premier League

Si torna sul prato dello Stamford Bridge, ma la musica non cambia. I padroni di casa detengono il pallino del gioco, mentre il Newcastle è sulla difensiva, pronto a ripartire. Al minuto 57’, Hazard, è pericolosissimo: il belga attacca per vie centrali, resiste alla carica dei difensori e prova la percussione nel cuore dell’area, ma il portiere ospite è rapido in uscita e disinnesca il pericolo. Quattro minuti dopo, la truppa di Benitez prova ad uscire dal guscio, con Perez che scarica un siluro da una posizione defilatissima mancando di poco il bersaglio, mentre Moses è pericoloso di testa. Al 73’ Ritchie investe Moses in area causando rigore: Hazard dal dischetto trasforma con un perfetto cucchiaio e regala il 3-1 al Chelsea. Il belga va vicinissimo alla tripletta due minuti dopo, con un inserimento in area, ma Darlow è miracoloso e devia la sfera di spalla. Nei minuti finali i londinesi amministrano sapientemente il risultato, uscendo dal Bridge con i tre punti. Finisce 3-1 per il Chelsea.