Premier, Il Liverpool vince ancora: 1-5 al Brighton, 4° posto e -3 dal Chelsea

In attesa del posticipo del Saturday di Premier tra Arsenal e United, il Liverpool si prende il 4° posto solitario a -3 dal Chelsea battendo 1-5 il Brighton in trasferta. I Reds trovano nel giro di due minuti due gol, con Can e Firmino, mettendo la partita sul binario giusto. Lo 0-3 arriva ancora con Firmino che deve ringraziare Mignolet: decisivo il belga nel salvare il risultato al rientro dagli spogliatoi. Su rigore il Brighton fa 1-3, ma poi Coutinho alla Ronaldinho e Dunk con un autogol firmano la manita finale. I Reds si avvicinano al meglio al match di Champions di mercoledì, allungando in campionato sul Tottenham che frena ancora. Il Brighton resta invece a metà classifica a 17 punti.

Il Brighton, forte del record positivo in casa, che lo ha visto perdere solo una volta in questa stagione, affronta il Liverpool con un solido ma rodato 4-4-2: i due centrali di difesa sono Duffy e Dunk, mentre Bruno e Bong devono far fronte alla velocità di Coutinho e Salah; in mezzo al campo prendono posizione Knockaert e Propper, mentre il tandem offensivo è composto da Groß e Murray. Klopp cambia sei uomini rispetto alla sfida contro lo Stoke City di mercoledì: la difesa è rivoluzionaria e composta da Alexander-Arnold, Lovren, Can e Robertson per la prima volta in campo dal 1'; a centrocampo torna Milner, con l'avanzamento di Coutinho sulla linea degli attaccanti completata da Firmino e Salah.

Come al solito il Liverpool parte bene e subito al 1' Salah, con la sua classica giocata, rientra sul sinistro e prova a calciare senza trovare lo specchio della porta. Al 4' è ancora Salah a provarci, ma questa volta arriva la risposta di Ryan. Nei primi minuti del match il Brighton fatica a trovare le misure sul giro palla del Liverpool che va vicino al gol del vantaggio al 5': corner di Coutinho deviato di testa da Firmino dentro l'area piccola, ma l'attaccante brasiliano manda alto sopra la traversa. Ci prova anche il Brighton al 17' con Murray che però calcia male da posizione centrale e spreca una buona ripartenza dei suoi. Il Liverpool prosegue nel suo giro palla schiacciando il Brighton nella propria area di rigore e nel giro di due minuti concede un uno-due da per i Reds: alla mezz'ora, Can svetta di testa impattando benissimo il pallone crossato da Coutinho trovando la rete del vantaggio per i suoi. Palla al centro, il Brighton sbaglia subito e Firmino, pescato ancora bene da Coutinho da sinistra, trova il raddoppio a tu per tu con Ryan. Doppio vantaggio che indirizza il match verso Liverpool, grazie ad un Philippe Coutinho in ottima giornata. Proprio l'ex Inter va vicino al 0-3 al 42', la sua conclusione viene respinta.

Al rientro dall'intervallo è il Brighton ad avere la prima occasione: Murray calcia da posizione ravvicinata ma è bravo ad intervenire Mignolet con i piedi. Ribaltamento di fronte e gol del Liverpool: i Reds chiudono il match al 48' con Firmino che la mette alla sinistra di Ryan per lo 0-3 che mette un'ipoteca sul match. Tre minuti dopo prova a riaprirla il Brighton sugli sviluppi di un rigore concesso per spinta di capitan Henderson: con freddezza Murray fa 1-3 ridando un po' di speranze ai suoi. Il Liverpool comunque non si scompone e al 65' ha l'occasione per riportarsi a +3 sul Brighton con Salah che da dentro l'area calcia praticamente addosso a Ryan che respinge con i pugni. È l'ultima occasione per l'egiziano che esce all'80', dopo un quarto d'ora privo di emozioni che però arrivano tutte nel finale: all'84' Izquierdo può riaprirla davvero ma calcia su Mignolet, uscito bene dai pali, salvando il Liverpool; all'87', dopo due assist e ottime giocate, arriva il gol di Coutinho che su punizione la fa passare sotto la barriera trovando l'angolino. Il Brighton si allunga e i Reds trovano addirittura la manita, con Dunk che devia nella propria porta il tiro a giro di Coutinho, mettendo la parola fine sul match. All'Amex Stadium finisce 1-5.