Premier League - Il Southampton riesce a strappare solo un pareggio al Vitality Stadium (1-1)

Pareggio tra due squadre che hanno creato un bel match. Prima Fraser mette in difficoltà il Southampton poi Austin pareggia i conti .

LE SCELTE - Il Bournemouth schiera un 4-4-1-1 con Defoe confermato prima punta con dietro King. In panchina dunque Wilson. Titolare anche Ryan Fraser che dominerà la fascia sinistra. Il Southampton invece decide di schierare un 4-2-3-1. Con la difesa al completo Pellegrino decide di donare ad Austin le chiavi dell'attacco facendolo accompagnare dal trio Boufal, Tadic e Ward-Prowse quest'ultimo promettente attaccante classe 1994.

PRIMO TEMPO - Il match parte con il Southampton aggressivo. La prima occasione della partita è sulla testa di Van Dijk che non trova la gioia del goal sugli sviluppi di una punizione. Le Cherries ribattono sempre con un difensore e sempre con un colpo di testa. Nathan Akè infatti colpisce la sfera ma trova un buon Forster. I Saints sembrano non trovare il giusto ritmo e la squadra di Howe ne approfitta per imporre il proprio gioco. Defoe va vicino al goal con un bel tiro indirizzato sotto la traversa che viene però bloccato dal portiere biancorosso. I minuti passano e il Southampton concede poco e nulla. Dopo numerosi tentativi da fuori area il Bournemouth riesce però a trovare finalmente il goal dell'1-0. Le Cherries sviluppano un bel contropiede, Surman vede il movimento di Fraser e lo serve. Lo scozzese non sbaglia e freddo colpisce la palla indirizzandola all'angolino.

SECONDO TEMPO - Il Southampton rientra dall'intervallo con una mentalità completamente diversa. I Saints sono più aggressivi e subito Boufal va vicino al goal con un bel mancino. La filosofia calcistica del Bournemouth non è sicuramente delle più difensive, e nonostante gli avversari pressino e giochino con molta grinta prova ugualmente ad affacciarsi in attacco. Di nuovo Fraser mette paura ai tifosi del Southampton. La gara si vivacizza e le Cherries iniziano a subire i colpi avversari. Dopo le numerose occasioni contro la squadra di Pellegrino trova il goal del pareggio al 61esimo.

Redmond crossa basso verso Austin che insacca di destro alle spalle di Begovic. La squadra di Howe però continua ad attaccare e va spesso vicino al goal. Prima con King poi con Daniels, non trovando però la rete del vantaggio. La gara è nel pieno del suo sviluppo e le due squadre si danno filo da torcere. Numerose le occasioni da entrambe le parti ma nessuna delle due formazioni riesce a prevalere sull'altra. Il match si conclude con le Cherries in attacco che vanno molto vicino al goal con un colpo di testa da parte di Ake.

Pareggio al seguito di un match ben equilibrato. I Saints si posizionano a quota 17 in 11 posizione. 15 sono invece i punti del Bournemouth che scatta di una posizione sopra il Newcastle.

[Tutte le foto sono state prese dal sito ufficiale del Bournemouth]