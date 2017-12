Premier League - Alle 16, il Tottenham e interessanti incroci salvezza - Foto Premier League Twitter

La giornata di Premier, come di consueto, si divide in due tronconi. Si parte quest'oggi, con sette partite in programma. Apertura dedicata al Chelsea di Antonio Conte, impegnato sul campo del West Ham. Chiusura alle 18.30 con Newcastle - Leicester. Domani piatto forte, il derby di Manchester ad attrarre i riflettori. Concentriamo ora la nostra attenzione sul pomeriggio inglese. Alle 16, infatti, troviamo cinque sfide cariche di interesse, specie per la zona medio-bassa della graduatoria.

Partiamo però dai quartieri alti, perché il Tottenham, a Wembley, prova ad interrompere la sua descensio. Non vince da 4 turni ed è ora in sesta posizione, alle spalle di Arsenal e Liverpool. Pochettino, da tempo qualificato agli ottavi di Champions, deve risalire la china e superare lo Stoke City, tredicesimo della classe. 2-1 allo Swansea nel turno in archivio, classifica ora più tranquilla. Cullano sogni di gloria anche Burnley e Watford. Si gioca al Turf Moor, il Burnley, settimo, due sconfitte nelle ultime tre (di recente KO con il Leicester), ospita un Watford caricato dal pari con gli Spurs. Tre punti dividono le due squadre.

Non può sbagliare il Palace. Sei punti nelle ultime quattro, periodo positivo e risalita importante. Occasione ghiotta, a Selhust Park sbarca un Bournemouth da tre partite senza successi. L'Huddersfield - sette gol al passivo e zero all'attivo nelle due gare giocate di recente in Premier - si trova ad un punto di non ritorno. Sono quattro le battute d'arresto consecutive, il match con il Brighton - triturato dal Liverpool - può fungere da spartiacque. Infine, Swansea vs West Bromwich. Nel rettangolo del Liberty Stadium, lo Swansea prova a dar seguito alle sensazioni maturate nelle gare con Chelsea e Stoke. Nessun punto, ma impressione di progresso. Di fronte il West Bromwich, quattro punti in più in classifica, tre pari dopo il crollo col Chelsea.

Il programma delle 16

Burnley - Watford

Crystal Palace - Bournemouth

Huddersfield - Brighton

Swansea - West Bromwich

Tottenham - Stoke