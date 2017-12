Premier League - Burnley per volare, punti pesanti in palio tra Stoke e West Ham, Watford per ripartire - Premier League Twitter

Il pomeriggio di Premier offre diversi spunti. In campo alcune big - come Chelsea e Arsenal - ma anche squadra ancorate a metà classifica o costrette a lottare per mantenere la categoria. Poniamo ora l'attenzione su tre partite in programma alle 16, piuttosto importanti nell'economia di stagione. Il Brighton vive un periodo di profonda difficoltà. Tredicesima posizione a quota 17, un punto nelle ultime cinque partite. Calendario difficile, ma anche qualche passo falso pesante - vedi la sconfitta con l'Huddersfield. Nel turno in archivio, stop con il Tottenham. Nel rettangolo di casa, Hughton attende il lanciassimo Burnley. Due vittorie di misura, aggancio a Liverpool e Tottenham e quarta piazza - zona Champions. Un successo per alimentare un sogno.

Quello tra Stoke City e West Ham è invece a tutti gli effetti un confronto salvezza. La classifica, in fondo, è piuttosto corta e una battuta d'arresto può significare la perdita di parecchie posizioni. Lo Stoke ha 16 punti ma viene da due sconfitte - l'ultima 1-0 con il citato Burnley. Il West Ham, di contro, è forte di un inatteso sigillo con il Chelsea - 1-0 - e del successivo pari a reti bianche con l'Arsenal. 4 punti per salire a quota 14 e fiutare addirittura il sorpasso.

Infine, a Vicarage Road, il Watford ospita l'Huddersfield. Resta positivo il cammino dei padroni di casa, ma il passo indietro è evidente. Un punto in quattro partite - L con il Palace, 2-1, per avvicinare l'impegno odierno. Il Watford è in una sorta di limbo, staccato da chi al momento guida la Premier e con un piccolo margine sulla zona pericolosa. Fermata quasi naturale, la scorsa settimana, per l'Huddersfield con il Chelsea. Impatto difficile con la partita, blues a caccia di riscatto e padroni del match. 18 punti, 4 in meno del Watford, pronostico incerto.

