Premier League - Straripa il Liverpool! Sonora batosta per il Bournemouth (0-4)

Lezione di calcio quella data da Klopp oggi, con i Reds straripanti contro un Bournemouth che non è riuscito a fermare la grande potenza tecnica avversaria.

LE SCELTE - Eddie Howe opta per un 4-4-1-1 con Begovic in porta difeso da Akè e Francis. A centrocampo Cook viene preferito ad Arter mentre Pugh viene schierato al posto di Fraser. In attacco spazio dal primo minuto a Defoe e KIng. Klopp schiera invece un 4-3-3 con Klavan e Lovren centrali, accompagnati sulle fasce da Robertson e Gomez. A centrocampo Henderson dal primo minuto e in attacco il tridente Coutinho - Firmino - Salah, con Manè in panchina.

PRIMO TEMPO - Il Liverpool parte subito con tanta grinta, attuando un pressing che mette più volte in difficoltà gli avversari, nel corso di questa prima frazione di gara. Passano una decina di minuti e subito arriva la prima occasione per il Liverpool. Coutinho batte una punizione sublime, trovando solo il palo come unico ostacolo al goal.Le Cherries vengono soppresse dalle continue avanzate avversarie e subiscono il goal dell'1-0 al 20esimo minuto, sempre da uno straripante Coutinho. L'ex giocatore dell'Inter va in percussione, saltando Francis e Surman e calciando a incrociare con un bel destro.

Il Bournemouth continua a subire e non riesce ad arginare il gap tecnico che c'è con gli avversari. Il secondo goal non tarda ad arrivare. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Firmino tiene in gioco un pallone che sembrava ormai perso e Lovren ne approfitta tuffandosi di testa per il goal del 2-0. Le lancette scorrono e le Cherries provano a reagire con una bella iniziativa di Ibe che manda in porta Defoe, quest'ultimo però calciando a tu per tu con Mignolet trova solo il palo. Il Liverpool è molto più propositivo e continua ad avere molteplici occasioni con i propri attaccanti. Salah, che prima aveva sbagliato un goal davanti a Begovic, si riscatta trovando la splendida rete del 3-0. L'esterno egiziano salta tutti e di mancino infila la porta protetta dall'ex Chelsea.

SECONDO TEMPO - Nel secondo tempo la situazione cambia di poco. Il Bournemouth è sicuramente più propenso all'offesa, si affaccia più volte in attacco. L'ingresso di Fraser aggiunge qualità al reparto rossonero che riesce ad andare più volte al tiro dalla distanza. Il Liverpool non smette però di spingere e continua a mettere in pericolo la retroguardia avversaria. Prima Chamberlain prende il palo sinistro di mancino e poi arriva il quarto goal, firmato Roberto Firmino. L'attaccante brasiliano colpisce di testa su un bel traversone di Coutinho. La gara è ormai a senso unico ma lo spirito offensivo del Bournemouth rimane e le Cherries continuano a giocare, aldilà del punteggio.

Howe esce sconfitto, la classifica resta da bollino rosso. 16 punti e sedicesima posizione per il Bournemouth. Il Liverpool invece sale a 34 punti, quarto davanti all'Arsenal.