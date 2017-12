Premier League - L'Everton vuole continuare a scalare la classifica superando il fanalino di coda Swansea

Uno scatto di un precedente tra Everton e Swansea

Con cinque partite senza sconfitte l'Everton si è tolto agilmente dalle zone basse della classifica. L'arrivo di Allardyce (scelta che ha richiesto alla dirigenza un'eternità di tempo) sembra aver rivitalizzato una squadra che, nonostante ottime individualità, stava sprofondando in graduatoria, tanto da far temere per la permanenza in Premier (La qualificazione nel girone di Europa League è già saltata). Rooney sembra decisamente tornato quello che conosciamo ed è il capocannoniere della squadra con ben nove reti. Ora i Tooffees sono a metà classifica, a pari punti con il Watford e potrebbero addirittura provare a mettere nel mirino le posizioni che valgono le coppe, nonostante il pessimo avvio.

Tutt'altro tipo di stagione sta facendo lo Swansea. I gallesi sono ancora sotto la guida di Paul Clement, che però non sta riuscendo a trovare il bandolo della matassa, tanto che i bianchi sono finiti all'ultimo posto in graduatoria, con il Crystal Palace che sta provando a dileguarsi. Gli Swan non vincono in trasferta da agosto, quando si imposero proprio nello scontro diretto contro il Palace. Solo due vittorie in questo campionato e sei pareggi. Bottino povero che dovrà portare a qualche provvedimento nel mese di gennaio, con o senza Clement in panchina.

Le ultime

L'Everton avrà finalmente di nuovo a disposizione Bolasie, un'altra freccia a disposizione dell'arco di Allardyce. In dubbio McCarthy, mentre ai box ci sono Barkley, Coleman, Funes Mori e Baines. Formazione titolare che dunque non dovrebbe scostarsi molto da quella che ha battuto il Newcastle. In porta ci sarà Pickford, davanti a lui Kenny, Holgate, Williams e Martina. In mezzo al campo Gueye e Schneiderlin. Sigurdsson, Rooney e Lennon in appoggio alla punta Calvert-Lewin.

Paul Clement ha solo Routledge in dubbio e Bartley ai box. Quasi tutta la rosa a disposizione dunque, anche se, rispetto alla squadra che ha preso un poker dal Manchester City, ci dovrebbe essere un solo cambio, ovvero Abraham per Ayew. In porta Fabianski. A proteggerlo Naughton, Van der Hoorn, Mawson, Olsson. In mediana Carroll, Mesa, Ki. Il tridente sarà completato da Bony e Dyer.

Probabili formazioni

Everton (4-2-3-1): Pickford; Martina, Williams, Holgate, Kenny; Gueye, Schneiderlin; Sigurdsson, Rooney, Lennon; Calvert-Lewin.

Swansea (4-3-3): Fabianski: Olsson, Mawson, Van der Hoorn, Naughton; Carrol Mesa, Ki; Abraham, Bony, Dyer.