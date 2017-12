EFL Cup, il City sul campo del Leicester - Manchester City Twitter

La EFL Cup colora la settimana di calcio inglese. Tra oggi e domani, in programma i quarti di finale. In serata, tocca a Arsenal e Manchester City. I blu di Guardiola, in trasferta, sfidano il Leicester. Nel week-end, quattro gol al Tottenham, un ulteriore sigillo sulla Premier. I punti di vantaggio sullo United di Mourinho sono 11, il campionato è in cassaforte. Dopo il pari con l'Everton alla seconda giornata, un filotto impressionante di successi, una evidente sensazione di superiorità - tecnica e mentale.

L'intermezzo di Coppa è utile per offrire campo e minuti a giocatori di spessore ma fin qui meno utilizzati. Il tecnico spagnolo pensa quindi ad un massiccio turnover in ogni zona di campo. Mancano Stones e Mendy, Silva e Kompany non sono al meglio. Possibile un arretramento di Fernandinho sulla linea di difesa. 3-4-2-1, con due esterni, Danilo e Foden, in grado anche di abbassarsi. Mangala e Adarabioyo assicurano protezione a Bravo. In mediana, si rivede Touré. L'ivoriano affianca Gundogan, a segno contro gli Spurs. Silva, come detto, non è al 100%, ma potrebbe partire titolare alle spalle di G.Jesus, con Zinchenko ad ultimare l'undici. Si tratta, per il City, del terzo impegno di EFL Cup. In archivio, i successi con West Bromwich e Wolverhampton - quest'ultimo ai rigori.

Il Leicester, rigenerato da Puel, si trova in ottava posizione in campionato, ma deve porre rimedio allo scivolone con il Crystal Palace. 0-3, ad interrompere una serie di quattro vittorie. Un turno in più, rispetto al City, in Coppa. Affermazioni con Sheffield e Leeds, nel mezzo il colpaccio con il Liverpool - 2-0. Può essere la giusta occasione per coltivare un sogno, conquistare un trofeo. Qualche defezione anche nel Leicester, sono fuori Huth, James e lo squalificato Ndidi. 4-4-2, con due linee compatte per spezzare il fraseggio in blu. Davanti troviamo Iheanacho e Ulloa. Iborra e King formano la cerniera mediana, Gray e Albrighton si muovono in corsia. A difesa di Hamer, Dragovic e Maguire, con Chilwell e Amartey da laterali bassi.

Fischio d'inizio alle 20.45.