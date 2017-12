EFL Cup - L'Arsenal ospita il West Ham - Arsenal Twitter

Quarti di EFL Cup, l'Arsenal di Wenger ospita, nella serata odierna, il West Ham. Incrocio interessante, perché gli uomini di Moyes sono in fiducia e puntano a uno sgambetto di prestigio. Nel recente confronto in Premier, pari a reti bianche e West Ham in grado di imbrigliare un Arsenal apatico. Il risultato va ad incastonarsi nel filotto positivo della squadra, capace di fermare il Chelsea di Conte - successo per 1-0 - e di travolgere lo Stoke - 0-3 nell'ultimo turno. La classifica, in Premier, resta complessa - quindicesima posizione, 17 punti - ma la risalita è evidente. In coppa, quarto turno, in precedenza, affermazioni con Cheltenham, Bolton e soprattutto Tottenham.

Il West Ham, per la trasferta di questa sera, deve rinunciare a diversi effettivi. Fuori causa Byram, Fonte, Noble e Kouyaté, senza dimenticare alcuni giocatori non al top della condizione. Il modulo è il 3-4-3, i due esterni sono però di contenimento, con l'ex City Zabaleta a destra e Masuaku a sinistra. Rice e Obiang - apprezzato anche in Italia - coppia mediana, Sakho e Ayew a ridosso della prima punta Hernandez. Hart si posiziona tra i pali, Collins, Reid e Cresswell formano il pacchetto arretrato.

L'Arsenal è a un bivio. Al momento, l'obiettivo tangibile è la qualificazione alla prossima Champions, il rischio è quello di un'altra stagione di purgatorio. Quinta posizione a quota 33, Ozil a scacciare paure e incubi con il Newcastle - 1-0. Dopo una sconfitta e due pari, spiraglio di luce. Alle porte, duello intrigante con il Liverpool, crocevia delicato. In EFL Cup, dopo Doncaver e Norwich, primo appuntamento di livello. Wenger non intende prestare il fianco, conosce le potenzialità del West Ham, si affida quindi a un undici di primo piano, con Giroud da ariete offensivo. Welbeck e Walcott sulla trequarti, Elneny e Coquelin nel mezzo. Il modulo è identico a quello dei rivali, Kolasinac e Nelson sono i due laterali. A protezione di Ospina, il colosso Mertesacker, Debuchy e Holding.

Fischio d'inizio ale 20.45.