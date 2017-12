EFL Cup - Il Chelsea attende il Bournemouth - Chelsea Twitter

Due successi - contro Huddersfield e Southampton - per proteggere la terza posizione e mantenere la scia dello United. Il Chelsea, campione in carica, respinge il vento di crisi, Conte stoppa le voci d'addio e si prepara all'impegno di Coppa. Quarti di EFL Cup, a Stamford Bridge sbarca il Bournemouth. I blues, staccati dal City, non intendono snobbare la competizione nazionale, è un'occasione per alzare un trofeo. Turnover ma senza eccessi, un undici equilibrato, in grado di chiudere la pratica. Dopo Nottingham Forest e Everton, terza fermata per il Chelsea. Batshuayi è l'attaccante di riferimento, il tecnico risparmia un match ad Hazard e punta a ritrovare il miglior Morata per il cammino in campionato. Willian e Pedro gli esterni offensivi. Fabregas prende la mediana con Drinkwater, opportunità a destra per Zappacosta. Beneficia di uno stop anche Alonso, Kenedy completa la linea. Christensen è il perno della difesa a tre, ultimata da Rudiger e Azpilicueta. In porta Caballero. Problemi muscolari per Musonda.

Conte "Ogni competizione è importante, noi giochiamo per vincere. Questa competizione dà l'occasione di concedere minuti a chi non gioca con regolarità"

La situazione del Bournemouth di Howe non è affatto semplice. Il pesante KO interno con il Liverpool - 0-4 - ancora la squadra alla zona retrocessione. Solo un punto di margine sul Newcastle, imminente il confronto con il City di Guardiola. Difficile porre l'attenzione sull'impegno di Coppa, il tecnico deve preservare alcuni effettivi, non spremere un gruppo che ha altri obiettivi. Atteggiamento prudente, 4-4-1-1, con Mousset alle spalle della prima punta Afobe. Fraser e Stanislas gli esterni, Arter e Gosling per fermare l'avanzata in blu. Boruc tra i pali, Cook e Aké a blindare la porta, i terzini sono Francis e Smith.

Fischio d'inizio alle 20.45.