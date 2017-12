Carabao Cup - Il Chelsea vittorioso all'ultimo respiro! Sconfitto il Bournemouth

Vince il Chelsea contro il Bournemouth 2-1 al termine di una bella gara. I Blues volano così in semifinale di Carabao Cup.

LE SCELTE - Turnover per entrambe le squadre. 3-4-3 per Conte che schiera Caballero titolare con Ampadu tra Rudiger e Cahill. Zappacosta e Kenedy sulle fasce con il tridente Willian - Pedro - Batshuayi. Howe da fiducia a Simpson sulla fascia destra con Mousset titolare in attacco insieme a Defoe e Fraser.

PRIMO TEMPO - Le Cherries devono subito affrontare una difficoltà dopo che Ampadu stende con un tackle Jermain Defoe. L'ex Sunderland non è in forma ottimale e viene infatti sostituito dopo solo un quarto d'ora da Ibe. La gara non riesce a decollare, il Chelsea non crea tanto e nemmeno il Bournemouth. Entrambe le squadre chiudono bene gli spazi, ma il Chelsea sembra più propositivo nelle poche chance che crea. Il goal dell'1-0 arriva al 13 esimo ed è proprio dei Blues con Willian che buca Boruc dopo una bell'azione corale. Fabregas manda in porta l'attaccante brasiliano che non può far altro che mettere il pallone in porta. Il Bournemouth reagisce solo qualche minuto dopo con Ibe che approfitta di Willian, fermatosi in attesa di un calcio di punizione. L'ex esterno del Liverpool recupera palla ma spreca enormemente un'occasione cristallina. Il Chelsea però non intende fermarsi e ha buone occasioni soprattutto con le azioni partenti dalle fasce. Il primo tempo si conclude con il dominio Blues.

SECONDO TEMPO - Le Cherries arrivano dagli spogliatoi con un atteggiamento diverso. La squadra di Howe pare più aggressiva e mette più volte in difficoltà il Chelsea. Il Bournemouth crea ma Mousset spreca. Ibe si smarca e mette in mezzo per l'attaccante rossonero che colpisce centralmente su Caballero che pronto, respinge la conclusione. Le Cherries attaccano ma il Chelsea difende bene e cerca di gestire il vantaggio. La gara si accende al fine partita. La squadra di Howe pareggia inaspettatamente con Gosling. Morata manda fuori un pallone da calcio d'angolo, Ibe recupera e gira sul centrocampista inglese che di prima manda in porta un bel tiro a giro sulla sinistra del portiere avversario. Morata però si fa subito perdonare e sulla soglia del 93 esimo riesce, di bruciapelo, a ribaltare il punteggio con un bel tocco che infila Boruc dopo un bellissimo filtrante di tacco da parte di Hazard, spegnendo così i sogni delle Cherries.

In questo modo i Blues volano in semifinale dopo una bella partita giocata ad alti ritmi. Ora si attende il risultato della partita del Manchester United per sapere quali saranno gli accoppiamenti definitivi per questa nuova Coppa di Lega.