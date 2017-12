Premier League - Il Chelsea deve conservare il terzo posto, in casa di un Everton rinato

Wayne Rooney (32) in uno dei precedenti

Il Chelsea, almeno a parole, ha tirato i remi in barca. Troppi i punti di distacco dal Manchester City primo in classifica. La consapevolezza di aver perso però il trono non deve intaccare la voglia di lottare e vincere, perchè dietro il Liverpool è in agguato ed è a soli tre punti dai Blues, con Arsenal e Burnley che sono attaccate al treno. Conte quindi deve tenere sulla corda i suoi per evitare di perdere anche quello che era l'obiettivo minimo di inizio stagione.

L'Everton sta vivendo una situazione completamente diversa. Con Koeman la squadra era scivolata indietro in classifica e con Unsworth le cose stavano più o meno stagnando. La società alla fine si è decisa e si è affidata ad Allardyce, che ha dato nuova linfa alla squadra. Insomma una compagine che fine a poche settimane fa stava lottando per non scendere nelle posizioni valide per la retrocessione ora si ritrova ad ambire alle posizione europee, che era anche l'obiettivo di inizio stagione. I Toffees infatti hanno ottenuto nelle ultime cinque giornate quattro vittorie e un pareggio, arrivato nel derby con il Liverpool. Score che rende l'Everton squadra temibile per chiunque. Chelsea campione d'Inghilterra compreso.

Le ultime

Allardyce non ha alcun problema di formazione e dovrebbe confermare grossomodo l'undici che lunedì si è liberato dello Swansea ultimo in classifica. In porta Pickford. In difesa Martina, Williams, Holgate e Kenny. A fare da diga a metà campo Schneiderlin e Gueye. In avanti Lennon, Rooney (arrivato a quota 10 reti in campionato) e Sigurdsson in appoggio a Calvert-Lewin. Bolasie e Barkley fuori per mancanza di minuti nelle gambe, mentre Coleman, Funes Mori e Baines sono ancora infortunati.

Conte affronterà per la terza volta l'Everton e con davanti il terzo allenatore diverso. Inoltre per il tecnico c'è qualche problema di formazione. Courtois difenderà i pali. Il terzetto difensivo sarà composto da Cahill, Christensen e Azpilicueta, con David Luiz ormai fuori dal progetto (e infortunato). In mezzo al campo centrocampo fisico con Bakayoko e Kantè, sulle fasce le frecce Alonso e Moses. Davanti i dubbi maggiori. Morata infatti non ci sarà e a fare da riferimento centrale potrebbe esserci Hazard e non Batshuayi. Con questa soluzione, le ali sarebbero Willian e Pedro.

Probabili formazioni

Everton (4-2-3-1): Pickford; Martina, Williams, Holgate, Kenny. Schneiderlin, Gueye; Lennon, Rooney, Sigurdsson; Calvert-Lewin.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azipilicueta, Christensen, Cahill; Marcos Alonso, Bakayoko, Kantè, Moses; Willian, Hazard, Pedro.