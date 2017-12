Premier League, Manchester City - Bournemouth: le Cherries vogliono l'impresa all'Etihad Stadium

David Silva e Aguero si allenano / Manchester City Twitter

Due realtà completamente differenti del calcio inglese si incontreranno questo pomeriggio. Manchester City - Bournemouth è una sfida tra la primissima in classifica contro una squadra che non sta invece rispettando le aspettative iniziali che i tifosi avevano ormai avuto, dopo le buone stagioni di Howe in questi ultimi anni. I Citizens vengono da una schiacciante vittoria contro il Tottenahm Hotspur di Pochettino, le Cherries invece da una sonora sconfitta contro il Liverpool di Klopp. La partita contro i Reds per la squadra di Howe non è stata sicuramente facile. Il gap tecnico tra le due squadre era incolmabile ma, nonostante ciò i rossoneri non erano mai scoraggiati, pronti ad attaccare in ogni momento.

Ne sono testimoni il palo di Defoe e le continue percussioni di Fraser giocatori che nonostante il punteggio hanno continuato imperterriti a proporsi in avanti. La sostanza non cambia nemmeno nell'ultima partita di FA Cup, contro il Chelsea di Conte. La partita veniva gestita dai Blues ma al 90 esimo è arrivato il pareggio di Gosling che non ha di fatto regalato la qualificazione al Bournemouth visto il 2-1 all'ultimo secondo di Morata. Insomma, il messaggio che sostanzialmente, la squadra di Howe vuole lanciare e ha sempre lanciato è quello di non pensare mai che sia finita. Il City deve fare tesoro di tutto ciò per non sottovalutare minimamente gli avversari che, non saranno di certo un big team, ma comunque possono fare male quando meno ci si aspetta.

QUI CITY - Guardiola deve fare a meno dei soliti. Mendy e Stones. Alcuni acciacchi hanno colto Sergio Aguero e David Silva, mettendoli in dubbio per questo match. Giocherebbe con un 4-3-3, il solito Ederson in porta seguito da Otamendi e Kompany, sulle fasce Walker e Delph. I 3 di centrocampo Fernandinho, Gundogan e De Bruyne che accompagneranno il tridente delle meraviglie composto da Aguero, Sanè e Sterling.

QUI BOURNEMOUTH - Eddie Howe probabilmente non schiererà Joshua King dal primo minuto. L'attaccante norvegese infatti ha subito alcuni acciacchi nel corso delle ultime gare che lo hanno costretto spesso a dare forfait. Tenendo conto di ciò il solito 4-5-1 potrebbe essere la formazione ideale per le Cherries. Begovic in porta seguito in difesa da Ake e Cook. Sulle fasce laterali invece ci saranno Daniels e Arter. Il fitto centrocampo sarà composto da Gosling - L. Cook - Surman come centrali. Sugli esterni invece Pugh a sinistra e Ibe a destra. Unica punta Callum Wilson, che deve ancora ritrovare il suo spirito da goleador.

La partita si giocherà alle ore 16.00 all'Etihad Stadium di Manchester. Dirigerà la gara l'arbitro Mike Jones.