Premier League - Everton e Chelsea non si fanno male: 0-0 al Goodison Park

Il Chelsea impatta sul campo dell'Everton e perde una buona occasione per cementificare il terzo posto. Nonostante un numero importante di occasioni, i blues di Conte trovano un Pickford in stato di grazia, capace di salvare il risultato in più di un'occasione. Buon punto, invece, per l'Everton, che conferma il buon momento di forma.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-3-3, con il giovanissimo Calvert-Lewin al centro del tridente completato da Lennon e Sigurdsson. Davanti a Pickford, difesa a quattro composta da Kenny, Jagielka, Keane e Martina. Nella zona mediana del campo, Gueye, affiancato dalle mezz'ali Schneiderlin e Davies. Un 3-4-2-1 abbastanza rimaneggiato, invece, per gli ospiti, che al pari degli avversari fanno la conta degli infortunati lanciando nella mischia Hazard in qualità di prima punta, sostenuto dai trequartisti Willian e Pedro. Courtois in porta, con il terzetto Azpilicueta-Christensen-Rudiger in difesa. A centrocampo, i muscolosi Kante e Bakayoko, affiancati dagli esterni Moses e Marcos Alonso.

Sfida pimpante fin dal primo tempo, con Everton e Chelsea pronte a darsi battaglia e a cercare la rete in maniera veemente: al 5' subito blues in evidenza con Pedro, pronto a ribattere a rete ma fermato sul più bello da un taglio difensivo di un avversario, cinque minuti dopo è invece Courtois a murare la pericolosa idea dell'attaccante "toffees" Calvert-Lewin. Nonostante l'equilibrio apparente, sono gli ospiti a creare occasioni più pericolose, come conferma l'errore di Pedro alla mezz'ora, una conclusione fuori da ottima posizione. Per contro, l'Everton riesce solo a provarci dalla distanza, non preoccupando particolarmente Courtois. Diverso compito attende invece Pickford, che in più occasioni del primo tempo salva il risultato. Il Chelsea conclude in attacco la frazione, mancando la rete anche al 42', con Pedro che spara ancora a lato.

Secondo tempo che continua sui binari della frazione precedente, con il Chelsea in avanti e l'Everton più difensivo. Due minuti dopo il fischio di inizio secondo tempo, infatti, i ragazzi di Conte si rammaricano a causa di un vero e proprio miracolo di Pickford, davvero strepitoso al momento di murare un'insidiosa conclusione in area di Marcos Alonso. Al di là dell'idea dell'ex Fiorentina, gli ospiti creano però poche chances realmente pericolose, affacciandosi comunque dalle parti di Pickford: al 67' i blues ci provano infatti con Eden Hazard, il cui tiro centrale non preoccupa il portiere di casa. Tre minuti dopo, invece, erroraccio di Willian, che vanifica una buona occasione per i suoi. L'ultima occasione di una gara tutto sommato divertente capita sui piedi di Hazard, che all'87' calcia male e consente a Pickford di compiere l'ennesima bella parata della gara, che termina in parità. Migliore in campo per i padroni di casa, Pickford. Per gli ospiti in evidenza Pedro.