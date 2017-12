Premier League, Boxing Day: l'Everton sfida il WBA per continuare la risalita

Twitter Everton

Da quando Sam Allardyce si è insediato alla guida dell'Everton, la squadra blu di Liverpool ha inanellato sei risultati utili consecutivi in Premier League, tra cui i due pareggi con Liverpool e Chelsea, due risultati da non sottovalutare e che poco meno di due mesi fa non sarebbero mai arrivati. Il Boxing Day di Premier League offre ai Toffees la possibilità di allungare questa striscia con una vittoria in casa del West Bromwich Albion, squadra che non prende i tre punti dallo scorso Agosto, era la seconda giornata di campionato ed il WBA sconfisse il Burnley per 0-1.

Al The Hawthorn i padroni di casa hanno vinto una sola volta in tutta la stagione, alla prima giornata contro il Bournemouth, poi cinque pareggi e tre sconfitte, palesando grossissime difficoltà nell'andare a segno. Per il match contro l'Everton, Pardew, dovrà fare a meno di Nacer Chadli, infortunatosi nella sconfitta contro lo Stoke, e stessa sorte avranno Morrison e Wilson. Piccola speranza per Phillips che potrebbe superare il dolore al tendine del ginocchio, ma resta fortemente in dubbio. Il WBA dovrebbe quindi schierarsi con il 4-1-2-3 visto contro i Potters con il grande ex, Gareth Barry, ad impostare il gioco davanti alla linea a quattro di difesa. Davanti, in attacco, ci saranno Robson-Kanu e Rodriguez a supportare il puntero Rondon, finora deludente.

Tanti infortunati anche per i Toffees che dovranno continuare ad ottenere punti senza poter contare su Ross Barkley, lungo degente, Baines, Coleman, Funes Mori e McCarthy. Dubbio per Gueye, uscito malconcio dall'ultima partita, mentre ci sarà certamente Wayne Rooney, assente in campo, ma presente da casa, nello 0-0 contro il Chelsea.

Big Sam, quindi, opterà per il classico 4-1-4-1 con Lennon che ritroverà il posto sulla destra dopo essere stato accantonato per il match contro i Blues di sabato scorso, mentre sull'altro lato è confermatissimo Sigurdsson. Wazza agirà alle spalle della punta Calvert-Levin ed in difesa tornerà la coppia centrale composta da Williams ed Holgate.

West Brom: Foster; Nyom, Hegazi, Evans, Gibbs; Livermore, Barry, Brunt; Robson-Kanu, Rondon, Rodriguez.

Everton: Pickford; Kenny, Holgate, Williams, Cuco Martina; Schneiderlin; Lennon, Davies, Rooney, Sigurdsson; Calvert-Levin.