Premier Lague: Watford e Leicester a caccia di sorrisi

Source photo: profilo Twitter Watford

Boxing Day interessantissimo, per Watford e Leicester, che nella ventesima giornata di Premier League scenderanno in campo per cercare una vittoria importante ai fini della classifica. Lontane sia dalla zona retrocessione che dalle posizioni nobili, le due formazioni proveranno a smuovere la propria classifica, dando vita ad un match equilibrato ed incerto fino alla fine. Reduci da ben quattro sconfitte consecutive, i ragazzi di da Silva troveranno un Leicester altalenante e discontinuo, che dopo l'annata miracolosa agli ordini di Ranieri fatica a trovare il proprio posto tra le grandi d'Inghilterra.

Secondo le ultime informazioni, il tecnico lusitano dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il 4-2-3-1, in cui sarà Gray la prima punta, sostenuto dal terzetto di trequartisti Carrillo-Pereyra-Richarlison. Davanti al portiere Gomes, Mariappa e Kabasele i difensori centrali, affiancati dai terzini Janmaat ed Holebas. Nella zona mediana del campo, Capoue e Cleverley. Un più equilibrato 4-5-1, invece, per gli ospiti, con gli esterni Mahrez e Gray a sostegno di Vardy. Poche sorprese negli altri ruoli, dove Maguire e Morgan dovrebbero proteggere Schmeichel assieme ai terzini Simpson e Chilwell. Vicente Iborra in mediana, "sorvegliato" dalle mezz'ali King ed Albrighton.

Come tutti gli amanti del calcio inglese sanno, le sfide tra Watford e Leicester hanno assunto un grandissimo peso specifico a partire dal 12 maggio 2013, quando le due formazioni si incrociarono nelle semifinali dei playoff di Championship. Già proiettata ai supplementari, la sfida si animò al 96', quando il Leicester si conquistò un preziosissimo rigore al 96', valido per il 2-2 e per il passaggio del turno delle Foxes. Sul dischetto, il francese Anthony Knockaert (ora al Brighton) si fece ipnotizzare da Almunia, che parò il rigore e diede di fatto il via al contropiede degli hornets, concretizzato massimamente dalla rete di Deeney, marcatura valida il 3-1 ed il passaggio del turno dei ragazzi di Zola, sconfitti poi in fiale del Crystal Palace.

Da allora, la sfida tra Watford e Leicester non è mai stata più così amichevole, con le foxes vincenti in casa degli hornets nel 2016 e grazie alla rete di Mahrez. Per contro, nella scorsa stagione non si verificò nessun colpo esterno, con i ragazzi di Walter Mazzarri vincenti grazie alle reti di Capoue e Pereyra, mitigate solo dal rigore messo a segno da Mahrez. Oggi le forze in campo si sono abbastanza livellate, condizione che rende la sfida incerta e tutt'altro che noiosa.

PROBABILI FORMAZIONI:

Watford: Gomes; Janmaat, Mariappa, Kabasele, Holebas; Capoue, Cleverley; Carrillo, Pereyra, Richarlison; Gray.

Leicester: Schmeichel; Simpson, Maguire, Morgan, Chilwell; Mahrez, King, Iborra, Albringhton, Gray; Vardy.