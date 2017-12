Premier League: Huddersfield e Stoke City si giocano una buona fetta di stagione

Source photo: profilo Twitter Huddersfield

Una sfida incerta e difficile da pronosticare. Potrebbe essere così definita Huddersfield-Stoke City, sfida che metterà a confronto due squadre arcigne e ad oggi impelagate nel marasma di centro-classifica. Meglio piazzata, la neo-promossa non dovrà sottovalutare i ragazzi di Hughes, decisi ad inanellare la seconda vittoria consecutiva dopo quella rifilata al West Brom. Per contro, l'Huddersfield è reduce da quattro punti in due sfide, conquistati in seguito alle buone prove messe in campo con Watford e Southampthon.

Secondo le ultime di formazione, la neo-promossa dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, modulo in cui è pronto ad una maglia da titolare la prima punta Depoitre. Dietro di lui, folta trequarti formata da Van La Parra, Ince e Quaner, con i mediani Williams e Mooy a proteggere tutta l'impalcatura offensiva. Davanti al portiere Lossl, Schindler e Zanka, aiutati in fase di ripiegamento difensivo dai terzini Hadergjonaj e Malone. Un equilibrato 4-4-2, invece, per lo Stoke City, con Choupo-Moting e Diouf in attacco. Davanti a Butland, difesa a quattro composta da Cameron, Shawcross, Wimmer e Pieters. A centrocampo, mix di tecnica e muscoli con Fletcher ed Allen, mentre saranno Shaqiri e Sobhi gli esterni probabilmente titolari.

Inedita sfida da quando le due formazioni sono in Premier League, Huddersfield-Stoke metterà di fronte una squadra discretamente performante in casa contro la peggior formazione lontano dal proprio stadio: sono solo cinque, infatti, i punti dello Stoke in trasferta. Un bottino misero, per una rosa con ambiziosi diversi dalla modesta salvezza. Per cambiare decisamente passo, lo Stoke dovrà vincere contro la neo-promossa, dando prova di quella forza mentale capace di far superare anche i momenti più difficili.

PROBABILI FORMAZIONI:

Huddersfield: Lossl; Hadergjonaj, Schindler, Zanka, Malone; William, Mooy; Van La Parra, Ince, Quaner; Depoitre.

Stoke City: Butland; Cameron, Shawcross, Wimmer, Pieters; Shaqiri, Fletcher, Allen, Sobhi; Choupo-Moting, Diouf.