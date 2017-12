Premier League, Boxing Day: Spurs a caccia della vittoria, di fronte i Saints

Twitter Tottenham Hotspurs

Harry Kane ha eguagliato il record di Alan Shearer per gol in un anno solare in Premier League, trentasei, e vuole utilizzare le ultime due partite dell'anno per ritoccarlo, scolpendo il suo nome nella leggenda della lega inglese. Gli Spurs vogliono la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, in mezzo la sconfitta, cocente, contro il Manchester City, così da non perdere terreno per la corsa alla Champions League e, anzi, sperando di guadagnare qualcosa sui Red Devils. Dall'altra parte del rettangolo verde ci saranno però i Saints, anche loro alla ricerca di un successo che manca ormai da troppo tempo, sei match, per allontanarsi dalla zona rossa della graduatoria, pericolosamente vicina.

Gli ultimi giorni dell'anno ed i primi di quello nuovo, in Premier League, sono densi di eventi e tutti gli allenatori hanno un bel da fare con la gestione delle proprie rose, ma Mauricio Pochettino potrebbe decidere di fare pochissimi, se non zero, cambiamenti nel suo undici rispetto alla vittoria sul Burnley. In attacco, manco a dirlo, confermatissimo Harry Kane con Dele Alli, Eriksen e Son alle sue spalle. I cambiamenti più grossi avvengono quindi nella linea di difesa: sui due out Rose e Trippier dovrebbero prendere il via al posto di Aurier e Davies; in mezzo torna disponibile Davinson Sanchez, squalificato sabato.

In casa Southampton non ci sarà sicuramente Charlie Austin, pesa una squalifica sulle sue spalle di tre partite data dalla FA per condotta violenta nei danni di Jonas Lossl, e quindi al suo posto in attacco ci sarà Manolo Gabbiadini, una chance che il bergamasco dovrà sfruttare a dovere. Tadic, Davis e Redmond alle spalle dell'italiano con Boufal pronto a subentrare a partita in corso, mentre a centrocampo trova spazio al fianco di Lemina, Oriol Romeu. Ballottaggio sulla fascia sinistra con Targett pronto a prendere il posto di Bertrand, sofferente al ginocchio e grande dubbio della vigilia assieme a Soares, problema alla caviglia per lui. Continua a rimanere ai margini della rosa Virgil Van Dijk, sempre più al centro di querelle di mercato.

Tottenham: Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Rose; Dier, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane.

Southampton: Forster; Stephens, Hoedt, Yoshida, Targett; Lemina, Romeu; Tadic, Davis, Redmond; Gabbiadini.