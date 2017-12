Premier League: lo United a caccia del riscatto. A Old Trafford arriva il pericoloso Burnley

Fonte: officail Twitter Manchester United

E' il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano che in Inghilterra equivale al 'Boxing Day' in Premier League. Il Manchester United scenderà in campo per cercare di ritornare alla vittoria dopo il nefasto pomeriggio di Leicester nel quale gli uomini di Josè Mourinho sono stati bloccati al King Power Stadium dalle Foxes con il punteggio di 2-2. Stop inaspettato in trasferta per i Red Devils, che quindi sono scivolati a -13 dalla vetta, residenza dei 'cugini rivali' dei Citizens. Lo Special One, in conferenza stampa nella giornata di ieri è stato chiaro: "A volte si commettono degli errori ma non si viene puniti, a Leicester siamo stati superficiale ed i nostri avversari invece ci hanno inferto due sberle".

Anche il Burnley è reduce da una sconfitta. A Turf Moor, infatti, i locali sono stati battuti dal Tottenham per tre reti a zero, ed hanno interrotto una striscia di risultati positivi che durava da tre turni. Seppur i Clarets abbiano concesso tre reti agli avversari tra le mura amiche, restano la terza migliore difesa dopo quella dello Stoke City e del Chelsea che ne hanno concesse rispettivamente cinque e sette. Perdendo nello scorso week-end, il Burnley si è allontanato dal sesto posto - distante ora due punti - piazzamento che garantisce l'accesso all'Europa League.

Il Manchester United avrà ancora più di un'assenza. Fuori Valencia, Bailly ed anche Carrick e Fellaini. In non perfette condizioni fisiche anche il laterale destro italiano Darmian e Smalling. Saranno Pogba e matic a comporre la cerniera di centrocampo, con Lukaku punta centrale ed alle sue spalle il terzetto di trequartisti formato da Mata, Martial e dal giovane Rashford. Il Burnely, nel viaggio ad Old Trafford, dovrebbe schierarsi con un coperto 4-4-1-1: Barnes ariete offensivo con a supporto la classe di Hendrick. Tiene tutti con il fiato sospeso, nel Lancashire, il bomber Wood, il quale nel corso della sfida persa contro gli Spurs è uscito dal campo leggermente zoppicante.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Jones, Lindelof, Rojo, Shaw; Pogba, Matic; Rashford, Mata, Martial; Lukaku.

Burnley (4-4-1-1): Pope; Bardsley, Mee, Long, Taylor; Gudmundsson, Defour, Cork, Arfield; Hendrick; Barnes.