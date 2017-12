Premier League - Il Bournemouth vuole ripartire dalla partita contro il West Ham

Kouyate esulta / West Ham.com

West Ham e Bournemouth non hanno proprio convinto subito in questa prima partenza della Premier 2017/2018. Con l'addio di Payet gli Hammers si sono certamente indeboliti, ma una buona campagna acquisti ha dato fiducia ai tifosi della squadra londinese. Anche le Cherries, dopo due anni a buoni livelli, hanno un po'deluso. L'arrivo di alcuni giocatori come Defoe e Akè hanno fatto ben sperare tutti gli appassionati della squadra rossonera che fino ad ora, hanno visto il Bournemouth protagonista di molte cocenti sconfitte.

Il West Ham ha agito sulla panchina, cambiando da Bilic a Moyes. Cambio che deve ancora dare i suoi frutti ma la partita contro le Cherries indebolite dai numerosi risultati negativi, potrebbe essere un buon trampolino per rialzarsi. La squadra di Eddie Howe invece deve assolutamente reagire a questa brutta situazione. Il terz'ultimo posto in Premier non va bene e le Cherries hanno tutt'altro che una squadra da Championship.

Ancora West Ham ancora al Vitality Stadium. Sulla sponda Bournemouth i precedenti con gli Hammers rimangono un po' nel dubbio. La scorsa partita in casa rossonera è stata nel marzo 2017, memorabile per la grande partita giocata tra le due squadre. Il risultato parziale fu un 3-2 in favore delle Cherries con una fantastica tripletta di Joshua King. Quasi 2 anni fa invece, nell'ormai lontano 2016, il West Ham conserva la sua ultima vittoria contro gli uomini di Howe, con un parziale final di 1-0 grazie a un goal di Antonio.

Insomma dai precedenti non si può verificare molto, visto considerando che un attaccante come King, che quest'anno sta deludendo molto, nell'ultima partita contro gli Hammers ha totalizzato 3 goal. Tutto è possibile dunque tra queste due squadre, vediamo però le due probabili formazioni.

QUI BOURNEMOUTH - La squadra di Howe ha bune chance di svoltare il tipo di modulo. Visto gli infortuni riscontrati nelle ultime 3 partite, il tecnico inglese potrebbe optare per un 4-4-2. Una possibile partenza di Akè nel ruolo di terzino sinistro fa pensare a Daniels come partente dalla panchina. L'ex difensore del Chelsea sarà accompagnato da Francis e Cook, che a loro volta verranno affiancati sulla fascia destra da Smith. Il centrocampo a 4 vede probabili titolari L. Cook e Surman, con una possibile entrata a partita in corso di Gosling o Arter. Sulle fasce Ibe e Fraser saranno presenti, visti gli infortuni di King e Stanislas. In attacco il duo scoppiettante Wilson-Afobe per far risalire le Cherries dal baratro della Premier.

QUI WEST HAM - Moyes potrebbe schierare un 3-4-2-1, dovuto ai ritorni di Lanzini e Kouyate. La presenza dell'argentino nell'attacco iniziale con Arnautovic e Antonio, escluderebbe la partenza dal primo minuto di Carrol, Sakho o Chicharito Hernandez. Nel centrocampo oltre al sopracitato senegalese, troviamo Obiang. Il duo Hammers sarà seguito sulle fasce da Masuaku e Zabaleta. In difesa il trio Reid - Ogbonna - Cresswell potrebbe essere l'arma vincente per contrastare l'attacco rossonero.

La gara si giocherà al Vitality Stadium di Bournemouth oggi alle 16.00, ora italiana. Sarà arbitrata dall'inglese Robert Madley.