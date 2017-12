Premier - Il Liverpool ospita lo Swansea nel posticipo del Martedì | Twitter Liverpool

La sfida dell'Emirates contro l'Arsenal entrerà di diritto nella top 3 delle migliori partite di quest'anno, ma nonostante ciò il Liverpool non è soddisfatto e vuole tornare a far punti e a vincer: ad Anfield fanno visita i gallesi dello Swansea, ultimi in classifica ma con ancora qualche chance di rientrare nella corsa alla salvezza, con il primo posto valido per salvarsi a soli 4 punti. Sulla carta dovrebbe essere un match semplice per i Reds, che vogliono accorciare sul Chelsea 3° impegnato contro il Brighton, ma la squadra di Klopp ha dimostrato l'anno scorso che le squadre di bassa classifica mettono in difficoltà il Liverpool anche tra le mura amiche. Il tecnico tedesco dovrà fare a meno anche del capitano Jordan Henderson, fermato da uno stiramento nel 3-3 con l'Arsenal.

Klopp è convinto sul fatto che non sarà una partita scontata, come ha detto nella conferenza stampa della vigilia: "Sarà un match difficile: se lo Swansea avesse vinto Sabato sarebbe stato comunque sotto pressione, perché loro stanno lottando per restare il Premier. Noi saremo pronti e giocheremo se possibile come fatto contro l'Arsenal e cercheremo di eliminare gli errori". Anche le statistiche sostengono l'idea di Klopp: il Liverpool infatti ha perso 2 delle ultime 3 sfide contro lo Swansea, con i gallesi che si imposero per 3-2 lo scorso anno nell'unica vittoria fuori casa della stagione. Pronto per la seconda panchina in carriera Britton, allenatore e centrocampista dello Swansea che ha parlato della fiducia dei tifosi per lui: "I fans sono stati stupendi con me, sia come giocatore sia come allenatore, ma dal punto di vista del lavoro non è cambiato molto e non concentro troppo sul lavoro. La società deve fare la scelta giusta per la squadra e affidare la panchina all'uomo giusto".

Per quanto riguarda il discorso formazioni, i Reds cambiano qualcosa dal punto di vista degli individui in questo Boxing Day: la difesa dovrebbe restare la stessa, con l'unico cambio che riguarda la fascia destra dove avrà spazio da titolare Alexander-Arnold. In mezzo al campo cambia totalmente Klopp, con Chamberlain, Milner e Wijnaldum in mediana, mentre davanti ci saranno Salah, Solanke e Coutinho. I ballottaggi riguardano Matip, in dubbio ma ala rientro dall'infortunio, e Sturridge che potrebbe spuntarla su Solanke per il ruolo da prima punta. Britton schiera un 4-1-4-1, con Roque Mesa davanti alla difesa, Abraham prima punta al posto dell'infortunato Bony e Clucas e Carroll nella posizione di centrocampisti box-to-box.