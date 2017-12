Premier League Boxing Day: prevedibile successo del Chelsea, Brighton battuto 2-0

Prevedibile vittoria del Chelsea, che nel Boxing Day 2017 supera senza troppi problemi il Brighton. Dopo un primo tempo controllato e a tratti pungente, i ragazzi di Antonio Conte spaccano la sfida poco dopo l'inizio della ripresa, passando in vantaggio grazie ad un poderoso colpo di testa di Morata. Stesso copione, anche per Marcos Alonso, bravo a saltare più in alto di tutti e a battere Ryan. Chelsea che sale a quota 42 e rosicchia due punti al Manchester United, resta a ventuno il Brighton.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il solito 3-5-1-1, con Hazard a sostegno di Alvaro Morata. Davanti a Courtois, difesa a tre composta da Azpilicueta, Cahill e Rudiger, sostenuti in fase di manovra difensiva dai fluidificanti Moses e Marcos Alonso. Poche sorprese anche a centrocampo, dove Bakayoko viene affiancato da Kante' e dalla "cerniera" Cesc Fabregas, incaricato di svolgere il doppio ruolo durante i vari momenti di gara. Un più coperto 4-5-1, invece, per gli ospiti, che si affidano al solo Hemed in attacco, affiancato dagli esterni Kayal ed Izquierdo. In porta, Ryan, protetto dai difensori centrali Duffy e Dunk. Nella zona mediana del campo, lanciati dal 1' Stephens e March, con Propper come regista. Completano l'undici di Hugthon, i terzini Schelotto e Suttner.

Partita prevedibilmente a forti tinte blues, con il Chelsea di Antonio Conte vicino alla rete al quinto di gioco, quando è Marcos Alonso a concludere senza però preoccupare eccessivamente il portiere avversario Ryan. Al quarto d'ora, si vedono invece gli ospiti con Hemed, il cui colpo di testa viene allontanato dalla retroguardia di casa. Continuando a spingere sull'acceleratore, cinque minuti dopo grande chance del Chelsea da calcio d'angolo: l'idea di Rudiger è però imprecisa per questioni di centimetri. Il primo tempo scivola lentamente verso la sua naturale conclusione con i ragazzi di Antonio Conte in avanti ma poco fortunati in zona goal. L'ultima azione di frazione degna di nota, capita infatti sui piedi di Victor Moses, imbeccato in area da un preciso pallonetto e pronto a calciare senza pensarci. Miracoloso, però, è l'intervento di Ryan, che fissa sullo 0-0 il parziale di gara.

Seconda frazione più pimpante, per il Chelsea, subito in vantaggio al 47' e grazie ad un poderoso colpo di testa di Alvaro Morata, che ringrazia Azpilicueta per il cross e batte Ryan da attaccante vero. Un minuto dopo è invece Hazard a mettersi in evidenza, che tenta la conclusione mandando il pallone di pochissimo fuori. Il Chelsea, ormai in pieno controllo di match, raddoppia esattamente all'ora di gioco, quando è Marcos Alonso a saltare più in alto di tutti e a concretizzare al meglio il corner battuto da Fabregas. Controllando la sfida grazie al doppio vantaggio, i ragazzi di Antonio Conte non rischiano molto, conducendo la barca della vittoria fino al triplice fischio del signor Dean.

Per contro, il Brighton non riesce a creare particolari pericoli dalle parti di Courtois, praticamente inattivo per tutta la sfida. Non smentendo i pronostici della vigilia, il Chelsea ha disputato una gara accorta e concentrata, sfruttando le debolezze degli avversari e colpendo nella ripresa e dopo un primo tempo pimpante ma poco fortunato al momento di concretizzare. Non succede niente altro, dunque, fino al novantaquattresimo: migliore in campo per i padroni di casa, Marcos Alonso. Per gli ospiti in evidenza Ryan.