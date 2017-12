Premier League - Watford vittorioso in rimonta, Leicester KO (2-1)

Al Vicarage Road, il Watford fa valere il fattore casa e batte il Leicester in rimonta. Mahrez porta in vantaggio i suoi, Wagué sul gong del primo tempo e Doucouré sigillano la vittoria. Watford 10° con 25 punti, Leicester fermo a 27.

Corsa ed agonismo. Il match - nelle prime battute - viaggia lungo due binari ben delineati, che le due squadre abbracciano con fermezza. Il Leicester prova a sfogare lungo le corsie esterne, cercando con insistenza Mahrez e compagni, il Watford prova a far fruttare l'agilità e la scaltrezza offerta dal tridente leggero. Tre gialli nel primo quarto d'ora - Maguire, Kabasele e Watson - testimoniano la piega fisica, mentre il Leicester decide di uscire dal torpore e scuote il Boxing Day. Mahrez mette in difficoltà Zeegelaar con tagli profondi e movimenti alle spalle, al 18' Okazaki chiama Gomes all'intervento svettando indisturbato a centro area. La gara s'infiamma, con le due compagini che escono dal guscio, indossano l'elmetto, ed attaccano. Al 25', occasione monumentale per gli ospiti; Albrighton pesca con l'esterno il movimento profondo di Vardy, che lascia sul posto l'intera difesa giallonera e si presenta di fronte a Gomes: sinistro piazzato che termina fuori di nulla. La risposta del Watford è tutta nel sinistro volante di Carrillo a ridosso del limite, che - deviato - termina sul fondo.

Le occasioni - comunque - latitano, causa la poca precisione delle due squadre negli ultimi 15/20 metri. Mahrez - conclusione masticata che termina docile tra le braccia di Gomes - ed il colpo di testa di Morgan sono il preludio al vantaggio Foxes: al 37', Okazaki lavora palla sulla corsia mancina, aspetta la sovrapposizione profonda di Albrighton e lo serve; controllo, sterzata e traversone lungo a cercare Mahrez, che impatta di testa e buca Gomes. I padroni di casa provano subito la riscossa con la discesa a rete di Carrillo, il cui destro scuote soltanto l'esterno della rete. Silva cambia Pereyra - non al meglio - con Okaka agli sgoccioli del primo tempo; un minuto dopo Wagué trova il pari. L'ex centrale dell'Udinese controlla la sfera a centro area e deposita in rete l'1-1; parità ristabilità. L'ultimo acuto è affidato a Richardson, al 47'. Okaka - di tacco - fa la sponda per Doucouré che apre subito per l'1-1: rasoiata mancina che termina sul palo.

Fonte: @WatfordFC / Twitter

Il Leicester prova a ripartire, a creare gioco ed azioni concrete a dispetto di un Watford più accorto ed abbottonato. Mahrez è il più attivo; il 26 svaria per tutto il fronte d'attacco ed arma le sortite di Okazaki e Vardy. Tenta di sorprendere Gomes con un colpo di testa appena dopo il 50', mentre - nell'altra metà campo - Okaka impegna Schmeichel con una rovesciata debole e centrale. Dragovic - già ammonito - rischia tantissimo su Richarlson, che gli fa tunnel e si ritrova il suo gomito in faccia. Kavanagh non estrae il 2° giallo, graziando il terzino. Il Watford preme, ed al 65' trova il vantaggio. Punizione a spiovere sul secondo palo azzannata da Doucouré, che impatta con il piattone al volo e batte in maniera beffarda Schmeichel. 2-1. Il match scende d'intensità, i padroni di casa imbrigliano le Foxes nella loro morsa ed inibiscono ogni loro possibile soluzione. Puel si affida alla panchina per smuovere i suoi; dentro Gray e Slimani per Dragovic ed Okazaki, squadra a trazione offensiva.

I gialloneri gestiscono il vantaggio con estrema tranquillità ed intelligenza, tarpando le ali agli esterni ed aumentando la presenza a ridosso dell'area di rigore. A fare da contraltare alla fase difensiva, c'è un attacco che riparte velocemente appena ne ha la possibilità. Cleverley - all'82' - ha la possibilità di chiudere la gara, ma apre troppo il piattone e la sfera termina sul fondo, alla destra di Schmeichel. Ulloa rileva King, e smuove subito gli equilibri: all'85', stacca di testa da corner costringendo Gomes ad un colpo di reni tutt'altro che facile. Il match non ha più nulla da raccontare, vince il Watford.