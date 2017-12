Premier League - Il Newcastle attende i citizens al St. James

Bernardo Silva Twitter

Dopo le 8 partite di ieri, la Premier League continua in questi ultimi giorni di Dicembre. I match giocati nel Boxing Day hanno modellato un po' la classifica e per alcune squadre è stato un bene. Non che i Citizens non fossero già tranquilli in vetta a 55 punti, ma con il pareggio dello United con il Burnley, la squadra di Guardiola può tranquillamente godersi questi giorni di festa. Il Newcastle invece ha beneficiato della sconfitta del Southampton contro il Tottenham che ha impedito una possibile fuga dalla zona rossa da parte dei Saints.

Nonostante un bel Boxing Day, la graduatoria ai piani alti non è cambiata molto. Lo score del Manchester City è impressionante e ha portato i blu in prima posizione. 5 vittorie nelle ultime 5 partite, questo è il risultato della filosofia di Guardiola. La squadra dell'ex tecnico del Barcellona ha il miglior attacco, con 60 goal fatti, basti pensare che Sterling e Aguero hanno segnato in due ben 24 goal e tutti in Inghilterra sanno ormai come sia il City la squadra da battere. 55 punti, come detto, a più 12 dai cugini Red Devils che hanno spesso buttato all'aria punti preziosi per la corsa al titolo. Mai dire mai ma con i Citizens in questa condizione sarà sicuramente molto dura per la compagine di Mourinho.

Premier League Twitter

Le Magpies invece sono tutto il contrario, 3 punti nelle ultime 5 partite e 15esimo posto a 19 punti, all'interno del blocco in corsa per la salvezza. Infatti la differenza di punteggio tra le ultime squadre non è abissale, ogni passo falso per il Newcastle potrebbe essere fatale. La squadra di Rafa Benitez è in evidente difficoltà e ha bisogno di dare continuità alla bella vittoria ottenuta con il West Ham la scorsa giornata. La partita di oggi, ovviamente, riserva problematiche non da poco, visto lo spessore degli avversari.

QUI NEWCASTLE - Benitez affronterà il City sulla scia della formazione preparata per il match contro il West Ham. Pochi dubbi nell'11 iniziale. Merino e Hayden, titolari con gli Hammers, potrebbero essere confermati ma c'è il ballottaggio con il vecchio duo di centrocampo bianconero: Saivet e Diame. In attacco Joselu dal primo minuto con l'alternativa Ayoze Perez. Il blocco difensivo invece dovrebbe rimanere invariato. Ecco un probabile 11 con le assenze di Gamez e Mitrovic:

QUI MANCHESTER CITY - I Citizens non si schiodano dal 4-3-3. Tuttavia Guardiola ha in squadra di nuovo Kompany che però tarderà a partire titolare. Probabile spazio per Mangala. Ballottaggio sulla destra tra Walker e Danilo; Guardiola potrebbe preservare l'inglese ex Tottenham e utilizzare il terzino ex Real Madrid. A centrocampo, Fernandinho - Gundogan - De Bruyne sembrerebbe il trio più probabile mentre in attacco spazio a Gabriel Jesus con Aguero possibile partente dalla panchina. Ecco un probabile 11 con le assenze (ormai solite) di Foden e Mendy:

La partita si terrà questa sera alle 20.45 ora italiana. Si giocherà al St. James Park di Newcastle e l'arbitro sarà l'inglese Andre Marriner.