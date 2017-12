Premier League - Massimo risultato con il minimo sforzo, City di misura sul Newcastle (0-1)

Periodo decisamente negativo per il Newcastle, che Benitez schiera dunque con un prudentissimo 5-4-1, per provare ad ottenere almeno un pari. I Magpies infatti, dopo un ottimo avvio di campionato, sono scivolati in fondo alla classifica. Il City invece vuole allungare ancora sulle rivali, in particolare sullo United, fermato sul pari dal Burnley. A spuntarla sono gli ospiti, grazie al tasso tecnico infinitamente migliore, anche se la prestazione è abbastanza opaca. Non basta la buona volontà ai bianconeri, che non riescono praticamente mai ad attaccare. Finisce 0-1.

Formazione Newcastle (5-4-1) - Elliot; Yedlin, Mbameba, Lascelles, Dummet, Manquillo; Murphy, Shelvey, Diamè, Aarons; Joselu. All. Benitez.

Formazione Manchester City (4-1-4-1) - Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Danilo; Fernandinho; Sterling, De Bruyne, Gundogan, Silva; Aguero. All. Guardiola.

PRIMO TEMPO

La differenza tra le due squadre è netta e il City prende subito il comando delle operazioni. Pochi minuti e Fernandinho trova Aguero con un cross, il Kun la prende di piatto, ma non centra in bersaglio. Al tiro ci va anche De Bruyne, con una bella ed insidiosa girata, ma i Citizens stanno ancora aggiustando la mira. Tegola per gli ospiti però, tutto questo quando non siamo nemmeno arrivati al quarto d'ora: Kompany infatti si ferma per problemi muscolari ed è costretto ad uscire. Guardiola allora inserisce Gabriel Jesus, cambiando disposizione tattica per i suoi. Ci vuole qualche minuto affinchè il Manchester assimili il nuovo schieramento, poi riprende la marcia.

Su calcio piazzato Aguero sguscia via dai blocchi dei difensori bianconeri, ma il suo colpo di testa viene respinto da un gran riflesso di Elliot. I Magpies provano a stare chiusi, non riuscendo però mai a ripartire e ad impaurire gli avversari. Alla mezz'ora quindi Aguero prova a trovare il gol della settimana con un tiro da lontanissimo, trovando però l'opposizione del palo. È il preludio al gol. Uno-due precisissimo sull'asse Sterling, De Bruyne. L'ala inglese sfonda in area e di giustezza batte il portiere avversario (0-1). Solo a questo punto il Newcastle, in crisi nera di punti e risultati, prova a farsi vedere. Walker perde una palla sanguinosa, Aarons prende palla in area, Ederson è fuori dai pali e allora il giocatore bianconero prova a insaccare con un pallonetto, ma Otamendi salva tutto sulla linea, anticipando anche un avversario. Questo grande salvataggio è anche l'ultima emozione di un primo tempo dominato in lungo e in largo anche dal City.

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con il City sempre protagonista principale in campo: Sterling sulla sinistra con una gran giocata scivola via a due difensori e va con un tiro a giro che diventa quasi un assist per Aguero, che però non riesce a metterla dentro. Il dominio dei Citizens in mezzo al campo è nettissimo e i padroni di casa non sembrano avere mai la possibilità neanche di impensierire la difesa avversaria. Gundogan prova a mettere in ghiaccio il risultato con una bordata da fuori, ma Elliot respinge. Ci prova poi De Bruyne dai trenta metri, palla che finisce sul palo e poi viene messa in rete da Aguero, che era però in off side. L'arbitro ferma tutto.

Gli uomini di Guardiola provano a gestire la situazione, tenendo i ritmi bassi, cosa che rende contento il tecnico solo a metà. Newcastle che prova comunque a pressare e a cercare magari un mezzo errore degli avversari. La chance arriva nel finale, gran giocata sulla fascia di un giocatore bianconero, che prima si libera della marcatura, poi si allarga e trova un perfetto cross in mezzo all'area, dove Gayle in tuffo angola di un pizzico troppo la traiettoria del pallone, facendo correre un brivido lungo la schiena di Ederson, che si era preventivamente tuffato. Finiscono qui le emozioni del match, vince dunque il City per 0-1.