Premier League - L'Arsenal in trasferta al Selhurst Park. Le Eagles proveranno l'impresa

Una scena di festa dei giocatori dell'Arsenal / Arsenal Twitter

Nell'ultima giornata dopo il Natale e dopo il Boxing Day continua ad andare in scena il campionato di calcio inglese. La partita, una sola, sarà Crystal Palace - Arsenal, sfida tra chi vuole risalire dai bassifondi e chi invece non vuole perdere di vista la parte alta della classifica. Dopo il successo di ieri sera del City contro il Newcastle, le distanze tra la prima e la seconda però si sono fatte abissali, contando anche il pareggio dei cugini dello United contro la sorpresa di quest anno del Burnley. Sul blocco dei Gunners ci sono alcune squadre come Liverpool e Tottenham rispettivamente a 38 e 37 punti.

L'avvio sottotono del Crystal Palace che deluse un po' tutti a inizio anno, ha messo i bastoni fra le ruote alle Eagles che solo grazie a un mastodontico Zaha stanno riuscendo a scalare la classifica di Premier League. Dall'ultimissimo posto al sedicesimo sopra West Ham e Bournemouth, la squadra di Hodgson sta con calma migliorando e soprattutto piano piano i risultati utili arrivano. Il 3-0 contro il Leicester non è un caso, ma nemmeno il 2-1 in extremis con il Warford, sinonimo di una squadra che ha voglia di continuare in modo positivo.

L'Arsenal di Wenger deve stare attenta però, le Eagles in questa stagione hanno già infastidito un'altra big, andando contro i pronostici di ogni appassionato. I Gunners però con questa vittoria accorcerebbero le distanze da Tottenham e Liverpool, portandosi a 37 punti a pari con gli Spurs e a meno 1 dai Reds. La fame di vittoria della compagine di Wenger è alta, specialmente dopo la fantastica partita - almeno per uno spettatore neutrale - contro il Liverpool di Klopp, terminata 3-3 e ricca di emozioni.

QUI CRYSTAL PALACE - La squalifica di un giocatore importante per il Palace come Benteke ha costretto Hodgson , per la scorsa partita, a schierare Towsend punta e in fascia Mc Arthur. Situazione che stavolta si capovolge, ritrovato l'attaccante belga agirà in attacco in coppia con Zaha e Towsend sulla fascia costringendo alla panchina Mc Arthur. L'11 iniziale schierato contro lo Swansea non dovrebbe variare più di tanto, a meno che Joel Ward non riuscisse a giocare al posto di Kelly, visti i suoi recenti problemi al polpaccio. Ecco la probabile formazione con le assenze di Sakho, Delaney e Wickham:

QUI ARSENAL - Con un probabile forfait di Nacho Monreal dopo la botta ricevuta nello scorso match contro il Liverpool, Wenger potrebbe schierare dal primo minuto Mustafi. Il dubbio continua anche sulla sinistra, con il ballottaggio tra Kolasinac e Maitland Niles. A centrocampo Xhaka e Wilshere potrebbero partire titolari, mentre nei tre alle spalle di Lacazette c'è il ballottaggio tra Iwobi e Welbeck. Ecco la probabile formazione con le assenze di Giroud, Ramsey, Cazorla, Martinez e Monreal:

La partita si giocherà alle 20.45 al Selhurst Park di Londra. L'arbitro sarà l'inglese Micheal Oliver.