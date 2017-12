Premier - Salah fa 17 su 17: il Liverpool rimonta il Leicester con la doppietta dell'egiziano (2-1)

Vardy non spaventa il Liverpool: i Reds vincono di rimonta sul Leicester, dopo esser stati sotto fin dal 3' del primo tempo, con la doppietta in 25 minuti di Salah che segna il diciassettesimo gol in diciassette presenze con la maglia del Liverpool. Dominio assoluto dal punto di vista del possesso palla, ma non solo: i 17 tiri di cui 6 in porta giustificano la vittoria. Sono tre punti pesanti perché tengono il Liverpool in scia dello United, chiamato a vincere contro il Southampton, mentre il Leicester rischia di scivolare a -13 dalla zona europa.

Nell'ultimo match dell'anno Klopp rispolvera tra i pali Karius, ritrova la coppia titolare in mezzo alla difesa Matip-Lovren e conferma a sinistra il giovane Robertson. In mezzo al campo ci sono Milner e Can, con Coutinho libero di svariare dietro al solito tridente composto da Salah, Firmino e Mané. Puel risponde con un abbottonato 4-4-1-1 che vede Amartey terzino destro bloccato per contrastare la velocità di Mané, Fuchs dall'altra parte che, con il supporto di Albrighton, deve contenere Salah e la coppia in mediana formata da Ndidi e Iborra con il compito di fare da filtro. A supporto dell'unica punta Vardy c'è Mahrez.

In avvio il Liverpool cerca la gestione del pallone ma già al 3' rischia troppo e viene punito: i Reds perdono palla sulla trequarti, Iborra lancia bene Mahrez che dal lato corto dell'area di rigore serve centralmente Vardy in una posizione dalla quale è impossibile sbagliare e dopo soli tre giri d'orologio, porta in vantaggio il Leicester. Doccia gelata per gli uomini di Klopp che, però, provano a riassestarsi e a reagire al 6' con Salah che calcia di poco a lato rispetto al palo di Schmeichel. Un minuto più tardi è Milner a cercare la conclusione ma il suo tiro viene ribattuto in qualche modo dalla difesa delle Foxes in netto affanno dopo il gol di Vardy. Il Liverpool domina, il Leicester aspetta e rischia ancora al 21' con il tentativo di Firmino che viene deviato. Di nuovo Firmino alla mezz'ora ma il suo tiro è centrale. Tantissime occasioni per i Reds dopo lo svantaggio ma tanti errori sotto porta, con il Leicester in balia del gioco del Liverpool.

Klopp non cambia niente tra primo e secondo tempo, il Liverpool torna in campo con la stessa rabbia del primo tempo e al 52' colpisce: Mané serve bene di tacco Salah che rientra e calcia battendo Schmeichel per il pareggio del Liverpool, meritato dopo l'enormità di occasioni avute nella prima frazione. L'uomo più pericoloso dei Reds è senza dubbio l'egiziano che al 58', servito da Coutinho, cerca la doppietta con il tocco sotto ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al 66' il Liverpool passa in vantaggio ma è tutto fermo: Mané spiazza Schmeichel ma la bandierina è alzata per fuorigioco. Altra grande azione però dei Reds. È tutto buon al 76', quando Salah lavora di fisico aggirando Maguire e la mette all'angolino per il 2-1 del Liverpool che rimonta le Foxes nel giro di 25 minuti. Ci provano le Foxes nel finale con tanta voglia ma i Reds resistono e portano a casa gli ultimi tre punti del 2017.