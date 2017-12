West Bromwich - Arsenal, tra inferno e paradiso - Arsenal Twitter

Il 2017 di Premier si chiude con due partite piuttosto interessanti. Il City, a caccia di nuovi record, fa visita al Palace, mentre l'Arsenal di Wenger bussa alla porta del WBA. Concentriamo la nostra attenzione sul match in programma al "The Hawthorns". Il fischio d'inizio è previsto alle 17.30, in palio tre punti pesanti per entrambe le compagini. L'Arsenal, attualmente, occupa la quinta posizione in coabitazione con il Tottenham. Wenger deve avvicinare il Liverpool - +4 e una partita in più - e al contempo staccare il Burnley - -3 e anche in questo caso una partita in più. Alle porte il duello con il lanciatissimo Chelsea di Conte, ora secondo, fondamentale quindi non perdere ulteriore terreno. Di contro, il WBA alberga nei bassifondi della Premier. Ventesima e ultima posizione, 15 punti all'attivo. La classifica è piuttosto corta, tre punti per uscire dalla zona rossa.

L'Arsenal è reduce da cinque risultati utili consecutivi. Nel Boxing Day, affermazione per 3-2 sul Palace nel segno di Sanchez. Procede a corrente alterna l'undici londinese, a conferma dell'assunto i tre pari negli ultimi diciotto giorni. Il West Bromwich vanta invece solo due successi nel corrente campionato, curiosamente alla prima e alla seconda giornata con Bournemouth e Burnley. Da allora, pareggi e sconfitte, un mix potenzialmente devastante. Pardew, reduce dal positivo 0-0 con l'Everton, deve ritrovare la gioia della piena consacrazione.

Probabile 4-3-3 per gli ospiti, con Welbeck ad agire da attaccante di riferimento. Assente Giroud, i due esterni offensivi sono Sanchez e Walcott. In mediana manca Ramsey, è Elneny il perno centrale, con Coquelin e Xhaka da mezzali. Mustafi e Holding a comporre la cerniera di difesa, i laterali bassi sono Bellerin e Maitland-Niles. Cech difende i pali.

Il WBA replica con un compatto 4-4-2. Robson-Kanu e Jay Rodriguez a duello con la retroguardia di Wenger. Gli esterni di centrocampo sono McClean e Brunt, a Barry e Livermore il compito di costruire e spezzare le iniziative dei gunners. A protezione di Foster, Evans e Hegazi. Nyom e Gibbs occupano le corsie di difesa.