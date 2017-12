Premier League - Il Palace si fa sotto: il City di Guardiola atteso al Selhurst Park

Premier League - Il Palace si fa sotto. Guardiola atteso al Selhurst Park

Palace e Manchester City. La classifica vede i Citizens ancora più primi dopo le ultime schiaccianti vittorie. L'1-0 contro il Newcastle ha portato Guardiola a 58 punti, addirittura a più 13 sul Chelsea, che nel frattempo ha scavalcato lo United di Mourinho. Guardiola rimane tranquillo, capolista, ad osservare lo scannarsi di Tottenaham, Liverpool & Co per i posti in Champions League. Ovvio che se il campionato dovesse continuare su questa scia, Guardiola potrebbe stare sereno vista l'enorme distanza tra la prima classificata e la seconda.

Il tecnico ex Bayern Monaco sa che non deve abbassare la guardia questo primo pomeriggio, quando affronterà il Crystal Palace di Hodgson. Le Eagles vengono da una bellissima partita contro i Gunners di Wenger, terminata 3-2, dove i rossoblu hanno lottato in campo fino alla fine. Ora però devono necessariamente muovere la classifica per non tornare nel baratro della Premier League, si trovano infatti a pari punti con il West Ham terzultimo.

Melodia totalmente diversa quella che si sente in casa City. Come già anticipato, vetta solitaria con uno score impressionante. 6 vittorie nelle ultime 6 partite in Premier, imbattibilità mantenuta. Indubbiamente la squadra da battere. La cosa peggiore da fare però è sottovalutare gli avversari, il Crystal Palace è in forma e si sta rialzando piano piano dal pessimo inizio di campionato e chissà cosa ci riserverà questa partita tra Citizens e Eagles.

QUI CRYSTAL PALACE - Roy Hodgson stavolta potrebbe cambiare un po' il modulo. Dopo la partita così così di Speroni, l'ex tecnico della nazionale inglese potrebbe utilizzare Hennessey al suo posto. Nel capitolo difesa Fosou Mensah potrebbe partire dal primo minuto, ma rimane il ballottaggio con Kelly. A conservare le chiavi del centrocampo l'imprescindibile Milivojevic, con Cabaye in dubbio. In attacco di nuovo spazio a Zaha con Benteke, una coppia che avrà il compito di dare fastidio a Otamendi & Co. Ecco un probabile 11 viste le assenze di Anderson, Delaney, Sakho, Ward, Wickham:

QUI MANCHESTER CITY - Pep Guardiola sarà senza Kompany. Nonostante gli ultimi accertamenti che hanno rilevato un lieve problema muscolare, il belga non è stato convocato per la trasferta: al suo posto Mangala. Anche Delph potrebbe non partire dal primo minuto, Danilo potrebbe tornare a essere titolare a sinistra. A centrocampo i problemi non mancano, David Silva non è ancora pronto e probabilmente a partire nell'undici iniziale sarà Gundogan. In attacco, invece, Sterling, Sanè e Aguero dovrebbero formare il tridente. Le alternative sono Bernardo Silva e Jesus. Ecco un probabile 11 iniziale viste le assenze di Mendy, Kompany e Stones:

La gara si giocherà al Selhurst Park di Londra alle 13. L'arbitro sarà l'inglese Jonathan Moss.