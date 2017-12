Premier League, Crystal Palace - Manchester City: le Eagles mettono paura al City. Pareggio al Selhurst Park (0-0)

Grandissima partita tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. Hodgson inizia a vedere un Palace in crescita, capace di mettere in difficoltà anche il Manchester City. Brutta le prestazioni di De Bruyne e Sanè che non sono riusciti a lasciare il segno al Selhurst Park.

LE SCELTE - Hodgson lascia in panchina Speroni e opta per un tridente formato da Zaha, Benteke e Townsend. Dietro gli attaccanti agiranno Milivojevic, Cabaye e Reidwald. Come anticipato stamattina, il City non cambia modulo, ma modifica leggermente gli uomini iniziali. Mangala centrale di difesa dal primo minuto, con Danilo terzino sinistro al posto di Delph. In attacco Gabriel Jesus e Bernardo Silva partiranno titolari con Sterling e Aguero in panchina.

PRIMO TEMPO - Prima frazione di gara che vede il City padrone del campo sin dai primi minuti. I Citizens iniziano con ritmi alti, mettendo in difficoltà le Eagles da subito con Bernardo Silva. L'ex Monaco calcia, Milivojevic devia in modo maldestro e la palla finisce di pochissimo a lato. Il Palace però non vuole farsi sottomettere e reagisce prontamente con Benteke. Su una rimessa dal fondo di Hennessey, Ederson pasticcia con Mangala, mandando in porta l'attaccante rossoblu, ma l'estremo difensore del City ci mette una pezza salvando il punteggio. Il Crystal Palace, nonostante un iniziale paura esce fuori e continua ad attaccare mettendo in difficoltà gli avversari. La squadra di Guardiola però non vuole allentare la presa e va vicino al goal con Gabriel Jesus che spara in porta da fuori area. L'attaccante brasiliano, che poco prima si era fermato in campo per un infortunio è costretto però a cedere il posto ad Aguero, per un probabile problema al ginocchio. Proprio il Kun si rende pericoloso subito, stampando il pallone sul palo della porta del Crystal Palace, dopo un bel pallonetto.

Crystal Palace Twitter

SECONDO TEMPO - La seconda frazione di gara inizia con gli stessi ritmi con cui si è chiusa la prima. Il City, però, sembra essere più propositivo e va vicino al goal con Gundogan, che scambia con De Bruyne e calcia col destro sfiorando il palo. I Citizens continuano ad attaccare, stavolta con Sanè che spara addosso a Hennessey, che salva la propria porta con una grande parata. Il Palace prova a reagire, ma Townsend si divora un goal già fatto: Zaha recupera un pallone deviato dopo un tiro di Puncheon, lo mette in mezzo ma l'esterno rossoblu spara altissimo sopra la traversa, a tu per tu con Ederson. Il City nei minuti finali risente di una partita molto accesa e i ritmi sembrano abbassarsi. Ma quando Zaha si rende pericoloso il City deve stare attento e su una sua percussione in area di rigore, Sterling commette fallo stendendo l'attaccante rossoblu. Milivojevic dal dischetto viene ipnotizzato da Ederson che para con i piedi un brutto rigore del centrocampista del Palace. Sulla ripartenza City, De Bruyne viene steso da Puncheon, ed entrambi i giocatori vengono portati fuori in barella.

Crystal Palace Twitter

Ottima partita del Crystal Palace che impedisce al City, di compiere il record delle vittorie consecutive nella prima parte di stagione. I Citizens tuttavia rimangono in vetta a 60 punti. Il Palace a 19 punti, temporaneamente fuori dalla zona retrocessione.