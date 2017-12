Premier League - Piccola impresa per il WBA, l'Arsenal è bloccato (1-1)

La bilancia pendeva tutta dalla parte dell'Arsenal, ma i Gunners non riescono a superare lo scoglio West Bromwich. Una partita bloccata che potrebbe essere decisa dalla fortuna, ma nemmeno lei riesce a far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Il gol di Sanchez, nato da una deviazione, viene bilanciato dal rigore di Rodriguez.

Formazione Arsenal (4-4-2) - Foster; Dawson, Hegazy, Evans, Gibbs; Phillips, Livermore, Barry, Brunt; Robson-Kanu, Rodriguez. All. Pardew.

Formazione West Bromwich Albion (3-4-2-1) - Chech, Chambers, Mustafi, Koscielny; Bellerin, Xhaxa, Wilshere, Kolasinac; Iwobi, Sanchez; Lacazette. All. Wenger.

PRIMO TEMPO

Ha bisogno di punti il West Bromwich e non può stare troppo a guardare la caratura dell'avversario. I padroni di casa partono quindi al massimo. Robson-Kanu apre per Phillips che dal fondo mette in mezzo, Jay Rodriguez colpisce di testa, ma non impensierisce Cech. Risponde l'Arsenal con Lacazette, che scarica dal limite dell'area. Palla deviata da Evans e che si perde a fil di palo, con più di un brivido per Foster. I ritmi sono alti e il tasso tecnico e in favore dei Gunners. Sanchez pesca Iwobi con un filtrante, il trequartista si gira e scarica il tiro a giro. Palla di poco a lato.

Il WBA alza la pressione a caccia del gol, ma non trova mai il varco giusto. Al contrario gli ospiti si fanno vedere poco in avanti, ma sono sempre pericolosi. Ancora una volta Iwobi sfiora il gol, stavolta il tiro è preciso, ma ci pensa Foster a mette in angolo. Tegola per Wenger nel finale di tempo. Kolasinac esce malconcio da un contrasto ed è costretto ad uscire, al suo posto Matiland-Niles. I primi 45' scivolano via senza alti sussulti. Ritmi accettabili, ma pochissime occasioni e risultato inchiodato sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Ripresa che parte con lo stesso copione del primo tempo, ma, attorno all'ora di gioco, l'atmosfera iniza a scaldarsi. Percussione di Lacazette e tiro da appena dentro l'area che viene respinto con le gambe da Foster. Sempre Arsenal, Sanchez inventa e il centroavanti francese in area ci arriva con la punta, mandando la palla fuori di un soffio. Il cileno allora si mette in proprio, ma il suo tiro dal vertice sinistro dell'area non crea problemi. Dopo il sussulto però, la gara torna alla calma piatta precedente.

Girandola allora di cambi per i due mister. Pardew cambia gli esterni per contenere le folate biancorosse e provare a colpire, Wenger invece toglie un dolorante Koscielny per Mertesacker, per poi aumentare il peso dell'attacco togliendo Iwobi ed inserendo Welbeck. La partita a scacchi tra i due tecnici termina con l'inserimento tra le fila dei padroni di casa di Nyom per Robson-Kanu. Nonostante un'intelaiatura più difensiva, è il West Bromwich ad avere una chance per sbloccare il risultato. Jay Rodriguez riceve palla fuori area ed ha un po' di spazio. Bordata dalla distanza che viene respinta a mani aperte da Cech. Sulla seconda palla arriva McClean per il tap in, ma viene bloccato all'ultimo da un difensore avversario.

Le due squadre non riescono a sbloccare la gara e alllora ci pensa la sorte a decidere. Punizione dal limite dell'area. Sanchez va alla battuta e trova prima la deviazione di McClean in barriera e poi un altro tocco, più leggero, di Dawson. Foster ovviamente non può nulla e la palla finisce in rete (0-1). La sorte dà la sorte toglie. Gibbs scende sulla fascia ed entra in area, cross in mezzo e Chambers tocca con un braccio, per l'arbitro è calcio di rigore, anche se il braccio era vicino al corpo. Jay Rodriguez dal dischetto spara una cannonata potente e centrale, Cech è battuto (1-1). Si chiude sul pari dunque la partita. Finale con qualche polemica da parte dell'Arsenal. Cech eccede nei toni e viene ammonito prima di andare a salutare i tifosi.