Premier League - Stoke-Newcastle è sfida salvezza

Fonte Immagine: Twitter Stoke City FC

La Premier League non si ferma mai: dopo aver giocato nel giorno di Santo Stefano ed a cavallo della vigilia di capodanno, sui campi inglesi si torna a fare sul serio anche per il primo giorno del 2018. Al Bet365 Stadium di Stoke-on-Trent va in scena la sfida tra lo Stoke City ed il Newcastle, con appuntamento fissato per le 16:00.



I Potters arrivano alla contesa casalinga dopo la sonora ripassata subita dal Chelsea: 5-0 senza storia, con gli uomini di Antonio Conte ad ipotecare la sfida già dopo 23 minuti (3-0), andando a segno con ben cinque marcatori diversi, tra cui Zappacosta. Se questa figuraccia è giustificata dalla stanchezza e dalle tante assenze, anche in precedenza, comunque, i ragazzi di Hughes non potevano vantare un record invidiabile: tre sconfitte nelle precedenti cinque, e un’aria pesante nello spogliatoio solo alleviata dalla vittoria per 3-1 dello scontro-salvezza con il WBA. Ora, contro un’altra diretta concorrente per evitare la retrocessione, l’ordine è portare a casa punti.

La grande notizia, dalle parti del Trent, è il ritorno tra i convocati di Stephen Ireland: il centrocampista risultava indisponibile dal maggio 2016, quando si ruppe una gamba in allenmento, salvo subire una ricaduta nel bel mezzo della riabilitazione. Con lui, dovrebbero tornare disponibili anche Shaqiri, Allen e Choupo-Moting, tutti assenti nella gara contro il Chelsea. Dubbi su Pieters e Zouma, mentre saranno sicuramente out Shawcross, Johnson e Martins Indi.

Per Hughes quindi dovrebbe essere 4-2-3-1, con Edwards, Cameron, Zouma e Wimmer davanti a Butland. Joe Allen, prezioso tuttofare, dovrebbe affiancare Darren Fletcher. Davanti, invece, saranno Mame Diouf, Shaqiri e Choupo-Moting a supportare Peter Crouch.

Stoke City (4-2-3-1): Butland; Edwards, Cameron, Zouma, Wimmer; Allen, Fletcher; Diouf, Shaqiri, Choupo-Moting; Crouch. All. Hughes.

Dall’altra parte, i tifosi del Newcastle hanno finalmente potuto togliere il peso dal loro cuore, una settimana fa, quando i Toons hanno avuto la meglio sul West Ham dopo nove partite senza vittoria in Premier. Prima di pareggiare in casa con il Brighton ieri, la squadra di Benitez ha anche messo in difficoltà il Manchester City, passato al St. James’ Park solo grazie al gol di Sterling. Ora, nella confusissima corsa alla salvezza i neo-promossi sono quintultimi, alla pari con il Crystal Palace, con solo un punto di vantaggio sul West Ham diciottesimo e a +3 dallo Swansea ultimo.

La lista degli infortunati di Benitez conta Rob Elliot, per problemi al piede, oltre a Lejeune, Jesus Gamez e Mitrovic. Per il tecnico ex-Inter dunque, potrebbe essere 4-2-3-1 a specchio con Darlow tra i pali e la linea a quattro composta da Manquillo, Lascelles, Clask e Mbemba da esterno mancino. Saivet e Shelvey formano la cerniera di centrocampo, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Ritchie, Perez e Murphy. Joselu è il terminale offensivo.

Newcastle United (4-2-3-1): Darlow; Manquillo, Lescelles, Clark, Mbemba; Saivet, Shelvey; Ritchie, Perez, Murphy; Joselu. All. Benitez