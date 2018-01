Championship? No, è Premier League: Brighton-Bournemouth apre il 2018 del calcio inglese

Un tiro di Defoe, inutilmente contrastato da Duffy, vincente, durante la gara d'andata (terminata sul 2-1). | afcb.co.uk

Meno di quarantotto ore fa si chiudeva il 2017 della Premier League, con il pareggio senza reti fra Southampton e Manchester United come ultimo risultato del massimo campionato d'Oltremanica in ordine cronologico. Tuttavia le feste per il passaggio al 2018 non si traducono, per i calciatori impegnati in questo magnifico campionato, in delle vacanze: ci troviamo quindi subito a confrontarci con la prima partita dell'anno, quella che vedrà due squadre di bassa provincia come Brighton e Bournemouth contendersi tre punti non fondamentali - dall'alto dei rispettivi 12esimi e 14esimi migliori piazzamenti in classifica -, ma comunque importanti nella corsa alla salvezza nel torneo calcistico più bello del mondo, anche soltanto per fare morale.

Eppure un girone fa, quando queste due squadre si sono incontrate nel girone d'andata, nonostante fosse ancora soltanto la terza giornata, sembrava si trattasse davvero di uno spareggio fondamentale per la lotta nelle zone più calde della classifica. In quell'occasione le Cherries prevalsero per 2-1, ottenendo i loro primi tre punti stagionali in una gara però a dire il vero non proprio spettacolare: sintomo di come ancora mancassero degli automatismi, sia da un lato sia dall'altro, e di come le individualità di entrambe le compagini non siano proprio eccelse. Con la forza dell'organizzazione però, le due fazioni - che, curiosamente, rappresentano due città che danno entrambe sul mare - sono riuscite a sopravvivere in questo campionato: basti guardare allo scorso turno, in cui i Seagulls hanno fermato sullo 0-0 il Newcastle e i rossoneri hanno addirittura battuto, per 2-1, l'Everton.

Le probabili formazioni

Chris Hughton, nel suo solito 4-4-2, è costretto a rinunciare al solo Sidwell per infortunio ed è perciò pronto ad attuare delle rotazioni. Sulla destra dunque potranno agire Schelotto e Izquierdo, entrambi in panchina la scorsa settimana; confermato pressoché in blocco il resto della formazione. Eddie Howe ha invece nella lista indisponibili Federici, Mings, Brad Smith, Stanislas e Defoe; in dubbio ci sono anche King e Surman. Sempre schierati con il 4-4-2, gli ospiti dovrebbero schierare il tandem inedito con Mousset ed Afobe in avanti; Adam Smith e Ibe dovrebbero invece prendersi il posto in corsia, con anche Cook che dovrebbe essere lasciato a riposo in favore del rientrante Arter. Verso la panchina, invece, Wilson.

Brighton (4-4-2): Ryan; Schelotto, Duffy, Dunk, Suttner; Izquierdo, Stephens, Pröpper, Brown; Gross, Murray. All. Hughton

Bournemouth (4-4-2): Begovic; Adam Smith, Francis, Aké, Daniels; Ibe, Arter, Gosling, Fraser; Mousset, Afobe. All. Howe