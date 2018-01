Premier League - Newcastle corsaro a Stoke-on-Trent, decide Perez (0-1)

Il Newcastle espugna il Bet365 Stadium grazie alla rete di Perez. Nel finale, decisivo Darlow con due parate sontuose su Diouf. Stoke che lascia il campo con l'amaro in bocca. Magpies che salgono a quota 22 raggiungendo il 13° posto, Potters 16° con 20 punti.

L'inizio è nettamente di marca biancorossa. Stoke ordinato e preciso, intenzionato a far partire l'azione lavorando dal basso con tutto il reparto difensivo. Il Newcastle invece attende, coprendo in lungo e in largo il terreno di gioco. Arrivano le prime occasioni del match: al 4' - alla discesa frenetica di Choupo-Mouting terminata con un nulla di fatto - fa eco Atsu, un minuto più tardi, dall'altro lato: spunto personale del 30 che trova solo il fondo con il diagonale mancino. Atsu è di certo l'uomo più attivo e pericoloso dei Magpies, capace di svariare sull'intero fronte offensivo e di non dare punti di riferimento; all'11' è ancora lui a mettere i brividi ai padroni di casa: Perez viene anticipato in area, lui raccoglie la sfera al limite e lascia partire il tracciante, occasione che termina di poco a lato. Scatenato il 30, che si ripresenta altre due volte dalle parti di Bertrand; prima viene imbeccato da Yedlin - autore di una poderosa progressione sulla destra - non riuscendo a deviare in gol il cross, poi - poco dopo - cuce un azione pericolosa convergendo sulla trequarti; la deviazione smorza la pericolosità della conclusione.

Prova a scuotersi lo Stoke, poggiando le proprie sortite offensive su entrambi gli out, ma è centralmente che arriva la chance migliore; al 26', Manquillo stende Adam beccandosi il primo giallo; da punizione, staffilata sontuosa che incrocia la mano aperta di Darlow. Nulla a che vedere con l'occasione monumentale che Clark non capitalizza quattro minuti più tardi: Diamè fa la sponda da corner, il 2 attacca il secondo palo e sorprende tutta la difesa avversaria ricevendo il suggerimento; piattone da zero metri che termina alto. Mani nei capelli, incredulo il centrale. Il colpo di testa docile firmato Ritchie - 37', imbeccato da Shelvey - ci trasporta verso gli ultimi scampoli della prima frazione , che non regala ulteriori emozioni.

Fonte: @stokecity / Twitter.

Equilibrio a inizio ripresa, con le azioni che si svolgono soprattutto a centrocampo, data l'attenzione difensiva sfoggiata da ambo le parti. Al 50', Cameron apre il rubinetto delle conclusioni con un sinistro pretenzioso dalla distanza, mentre Choupo-Mouting sfiora il gol due minuti dopo: il 10 controlla palla sull'out mancino, sterza e mira il palo lontano; Darlow con un colpo di reni evita la marcatura. Prima girandola di cambi, con l'intento di aumentare l'efficienza offensiva: Hughes rileva Shaqiri per Diouf, Benitez richiama in panchina Atsu, e getta nella mischia Gayle. Un intervento scomposto di Wimmer - sanzionato con l'ammonizione - permette a Shelvey di scaricare tutta la sua potenza da calcio piazzato; palla che termina fuori di poco.

Al 70', episodio dubbio in area Potters: spunto di Murphy, che manda al bar Pieters con un colpo di tacco e trova il corridoio per servire Gayle. Zouma frana su di lui, per l'arbitro non c'è nulla. Hughes cambia Peters con Berahino, mentre il Newcastle timbra il vantaggio al 73'. Murphy accelera sulla destra di gran carriera, fa mulinare le gambe e guadagna superiorità numerica; testa alta e suggerimento perfetto in area per il tap-in di Perez. 0-1. Si riversa in avanti lo Stoke, sfiorando il pareggio al 78': Choupo-Mouting lotta in area perdendo palla, Crouch - usando il corpo - la riconquista e serve Diouf; sinistro di controbalzo inibito dall'intervento notevole firmato Darlow. All'86', ancora Diouf protagonista; cross di Adam dalla sinistra, Crouch fa la sponda per il 18 che - solo - colpisce di testa in area piccola; Darlow ci mette la mano e compie un miracolo, premiato l'istinto. I minuti passano e non succede più nulla di rilevante; Newcastle vittorioso.