Premier - Il Leicester domina e dilaga nel secondo tempo: battuto 3-0 l'Huddersfield

Dopo due sconfitte di fila il Leicester torna a vincere e lo fa con un pesante, ma meritato, 3-0 ai danni dell'Huddersfield che non conquista i tre punti da 4 partite. Nel primo tempo partita molto bloccata, con gli ospiti che si chiudono bene e costringono il Leicester a giocare molto a centrocampo. L'unico modo per sbloccarla era rappresentato da una giocata del singolo e questa giocata arriva al 53' con una volée di sinistro di Mahrez che è tornato in grandissima forma con anche un assist fornito a Slimani. Il 3-0 finale è firmato da Albrighton. Le Foxes con questi tre punti accorciano sulla zona europea e sfruttano la sconfitta del Burnley per portarsi a -4. Nonostante il periodo difficile, l'Huddersfield riesce a tenersi a debita distanza dalla zona calda della classifica, che resta a 6 punti.

Il Leicester, orfano di Jamie Vardy fermo ai box per un problema all'inguine, scende in campo con un 4-4-1-1, che vede Mahrez tornare sulla linea dei centrocampisti sulla fascia destra, da dove può rientrare e calciare a giro. Davanti tandem d'attacco inedito, con Okazaki alle spalle dell'unica punta Slimani chiamato a non far sentire la mancanza di Vardy. L'Huddersfield se la gioca con il solito 4-2-3-1, Zanka e Schindler in mezzo alla difesa, Lolley, Ince e van La Parra alle spalle di Steve Mounie che dovrà guidare l'attacco.

Il pallino del gioco nei primi minuti di gioco è nelle mani delle Foxes che hanno anche la prima occasione del pomeriggio: al 7' duettano bene Albrighton e Fuchs, con il cross di quest'ultimo sulla testa di Slimani che impegna Loss, ma il gioco era fermo per offside. Sono poche le occasioni nei primi 20 minuti, con il Leicester che amministra il possesso e che, dopo 28 minuti, è costretto a sostituire capitan Morgan: il giamaicano lascia il campo per infortunio e al suo posto entra Dragovic. Al 33' finisce a terra in area di rigore Maguire, per Scott non c'è nulla, l'azione prosegue e Ndidi da dentro l'area di rigore risolve una mischia, ma senza trovare il gol del vantaggio. Si chiude quindi sullo 0-0 il primo tempo al King Power Stadium.

Il secondo tempo è sicuramente più entusiasmante e viene aperto ancora una volta da Slimani che ha una buona occasione al 50' ma non riesce a battere Lossl. Il gol però arriva poco dopo, al 53': Albrighton pesca sul secondo palo Mahrez che non controlla, ma calcia al volo in porta pescando il palo lontano con una vera e propria magia che porta avanti il Leicester. Raddoppiano le Foxes al 57', ma il gol di Okazaki viene annullato per offside. Il 2-0 è regolare all'ora di gioco: in contropiede Mahrez manda in porta Slimani che con il tocco sotto supera Lossl per il raddoppio del Leicester. Tra i più pericolosi c'è anche Albrighton: al 65' il cross dell'inglese viene smanacciato in angolo dall'estremo difensore dell'Huddersfield. Gli ospiti provano a mettere paura a Schmeichel al 75', ma il danese non ha problemi sul tiro di Ince. A 7' dalla fine Ndidi colpisce la traversa di testa sfiorando il 3-0. La terza rete delle Foxes arriva comunque al 92', chiudendo la partita definitivamente: il cross di Gray taglia tutta l'area di rigore trovando sul secondo palo Albrighton che chiude i conti.