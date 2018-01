Chelsea, affondo di Conte per Vidal | www.twitter.com (@kingarturo23)

Antonio Conte ed Arturo Vidal, ancora insieme. Per ora restano chiacchiere per i giornali all’apertura del mercato di gennaio, ma le voci si fanno sempre più insistenti. I due si apprezzano reciprocamente ed entrambi non mancano l’occasione di rimarcarlo: “Lo vorrei sempre con me” ha dichiarato il tecnico leccese la scorsa settimana, a fare il paio con quello che scrisse il cileno sul suo profilo ufficiale Twitter in occasione del compleanno del manager. Quindi iniziano a circolare le prime indiscrezioni su una possibile offerta del Chelsea: secondo quanto riporta la Bild, i Blues sono pronti ad offrire un contratto quadriennale al centrocampista classe ‘87, il cui accordo attuale con il Bayern Monaco è in scadenza il 30 giugno 2019; non solo, perché oltre ad un legame a lungo termine, i londinesi propongono anche uno stipendio annuale non indifferente, da 15 milioni di euro.

Su Vidal ci sono gli occhi di altri club, come per esempio l’Inter, che lo vorrebbe riportare in Italia, ma il fattore Conte sarebbe decisivo nella scelta dell’ex Juventus, dopo aver trascorso 3 stagioni agli ordini dell’italiano a Torino: 126 presenze e 40 goal in quei tre anni, con 3 Scudetti e due Supercoppe Italiane riposte in bacheca. L’idea del Chelsea sarebbe quella di anticipare la concorrenza e di accaparrarsi le prestazioni di Vidal già per gennaio prima che si scateni una possibile asta nella prossima estate, però è difficile che il Bayern possa privarsi di un elemento importante a stagione in corso, oltre al fatto che il cileno non potrebbe giocare in Champions League con la maglia dei Blues.

Per la verità in Baviera il giocatore non è mai entrato nei cuori dei tifosi e nemmeno dei dirigenti: dall’estate 2015, quando è stato acquistato per 40 milioni dalla Juventus, il cileno ha collezionato 112 presenze e segnato 21 goal, insieme a diverse polemiche per la sua condotta extracampo, tra risse e voci su problemi con l’alcool.