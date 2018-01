Arsenal, Lemar se parte Sanchez | www.twitter.com (@AS_Monaco)

“Se partono Sanchez e Ozil, arriveranno altri due top”. Così ha commentato la situazione dei due giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno Arsène Wenger, che sono ormai un caso di mercato dall’ultima sessione estiva. Per ora non ci sono ancora notizie concrete, ma sembra praticamente certo che partiranno entrambi: dunque il manager francese ha bisogno di cercare fin da subito i sostituti per due giocatori di livello internazionale. Due top, come li ha definiti lo stesso tecnico alsaziano. Uno di questi è senza dubbio Thomas Lemar: ala francese classe 1995 in forza al Monaco, su cui sono stati messi addosso gli occhi di diversi club europei. L’Arsenal ci ha già provato in estate, arrivando ad offrire attorno ai 100 milioni di euro, ma alla fine i monegaschi hanno resistito e lo hanno trattenuto, vista anche la partenza di Mbappè verso il Paris Saint-Germain e vista anche la permanenza di Sanchez ed Ozil all’Emirates che ha così convinto Wenger a non affondare il colpo in maniera decisa.

Ora però la situazione è cambiata: il cileno ed il tedesco continuano a rimanere dei separati in casa e non è escluso che qualche big provi ad acquistare uno dei due in questa finestra invernale – vedi il Manchester City, da tempo su Sanchez, che potrebbe alzare la proposta per portare il Niño Maravilla all’Etihad in sostituzione dell’infortunato Gabriel Jesus. Appunto però prima i Gunners hanno bisogno di un ricambio già pronto ed all’altezza come Lemar, dato il fatto che l’indice di gradimento di Wenger tra i tifosi resta basso e trovarsi impreparato all’uscita dell’ex Barcellona sarebbe un altro duro colpo alla sua popolarità.

Di certo, sul ragazzo nativo della Guadalupa la concorrenza non manca. In Premier League c’è anche il Liverpool interessato: vista la sempre più probabile partenza di Philippe Coutinho in direzione Barça, Jurgen Klopp è pronto a fare un’altra operazione dai costi esorbitanti subito dopo aver speso oltre 80 milioni di euro per acquistare Van Dijk dal Southampton.