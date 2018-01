Manchester City, idea Umtiti: pronti 60 milioni

Samuel Umtiti in azione / UmtitiTwitter

Primo in campionato, un cammino in Champions League assolutamente niente male e una striscia di risultati utili consecutivi da record. Questa stagione, per Pep Guardiola, non poteva andare meglio. Lo strapotere dei citizens quest'anno si nota dalla classifica: 62 punti, a più 15 dai cugini dei Red Devils e, con il campionato ormai quasi archiviato, il manager catalano può concentrarsi maggiormente sulla Champions.

L'idea di cercare un difensore giovane, con grande margine di crescita e buone doti atletiche è spuntata visti anche gli ultimi acciacchi di Stones e Kompany. L'interesse per Samuel Umtiti, centrale di difesa del Barcellona, sembrerebbe essere arrivato dopo che il Liverpool ha soffiato proprio al City il talentuoso 26enne ex Southampton Virgil Van Dijk. Cifre da record, come ormai d'altronde siamo abituati qui in Premier: i Reds sono arrivati addirittura a sborsare ben 85 milioni per vincere la concorrenza per il difensore. A peso d'oro ormai dunque anche il reparto arretrato, per cui prima si spendeva veramente poco. Ma il mercato sta cambiando e stava mutando già quando proprio il City pagò 40 milioni al Porto per Mangala e 45 al Valencia per Otamendi, fino ad arrivare a quest'anno con Guardiola che ha speso follie per Walker e Mendy. Si può dire perciò che per i grandi club inglesi, i difensori sono parecchio importanti.

Ma a quanto ammonta la cifra per arrivare ad Umtiti? Secondo Sky Sport gli sceicchi sarebbero disposti ad arrivare fino a 60 milioni, prezzo allettante che fa gola al Barcellona. Infatti il difensore è partito da Lione per una cifra irrisoria rispetto a quella attuale: 25 milioni, questa la spesa blaugrana. Il giovane calciatore però, nonostante sia onorato di questo interessamento, ora come ora vuole solo il club catalano e dunque un trasferimento in questa sessione di mercato risulta parecchio difficile. Valverde lo stima tantissimo e lo considera un membro imprescindibile della sua rosa oltre che, ovviamente, un giocatore fondamentale per il Barça. Chissà come questa folle telenovela andrà avanti, noi possiamo solo aspettare le prossime pazzie inglesi.