FA Cup: è subito derby della Merseyside. Liverpool vs Everton, solo una sopravviverà

Fonte: Twitter

E' pura tradizione british che il primo week-end di gennaio sia totalmente dedicato all'FA Cup, quella fase finale della Coppa d'Inghilterra nella quale entrano in scena le big - squadre di Premier League e Championship - tutte a caccia del trofeo, da conquistare passando per Wembley.

Il sorteggio, libero e senza alcun paletto, ha riservato immediatamente una sfida dall'immenso fascino, il derby della Merseyside. Liverpool contro Everton, vicini di casa a confronto, ad Anfield Road. Due squadre che saranno quindi chiamate a darsi battaglia, con i Reds che però dovranno avere anche la bravura di dosare le forze e quindi evitare un pericoloso replay che potrebbe intasare un calendario già di per sè molto denso d'impegni, considerando anche gli appuntamenti di Champions a febbraio. In più, la lotta ai piani alti della classifica - per il secondo posto - richiede sicuramente un grosso dispendio d'energia e la truppa di Klopp ha tutte le intenzioni di chiudere la pratica in questi 90'. L'Everton, invece, fuori dalle competizioni europee - eliminato nel gironcino d'Europa League vinto dall'Atalanta - tenterà di sgambettare i Reds e proseguire il cammino di coppa, uno degli ultimi obiettivi stagionali degli uomini di Allardyce, poichè anche in Premier navigano a centro calssifica, lontano dall'Europa e dalle zone rosse.

Impegno da non sottovalutare per il Liverpool, squadra chiamata a vincere un trofeo per andare a rimpolpare una bacheca ormai impolverata. Per questi motivi, l'allenatore teutonico manderà in campo la miglior formazione possibile (seppur gli infortuni inizino a questo punto a dar parecchio fastidio), nella quale potrebbe debuttare il nuovo acquisto Virgil Van Dijk, prevelato dal Southampton in questa finestra invernale di calciomercato dopo il pesante esborso di 75 milioni di sterline. L'olandese si è allenato mercoledì con i suoi nuovi compagni di squadra, fisicamente è pronto per sostenere 90' minuti con la sua nuova squadra. Non ci sarà Philippe Coutinho, uffcialmente fermo ai box per un problema alla coscia, ma su di lui è ancora accesa la telenovela che lo vede vicino - ogni giorno sempre di più - al Barcellona. Fuori anche Mohamed Salah per un problema all'inguine oltre a Jordan Henderson e Joe Gomez, i quali sono ancora in processo di ripresa dai rispettivi infortuni.

Fonte: Twitter

L'Everton, dopo aver subìto una ripassata nella prima gara dell'anno al Goodison Park ad opera del Manchester United - 0-2, reti di Martial e Lingard - è a caccia del primo risultato positivo di questo 2018, occasione mai più ghiotta del derby della Mersesyde. Coach Allardyce ha trattato con i guanti il suo campioncino Ross Barkley, in ripresa dopo aver subìto un infortunio abbastanza grave lo scorso maggio ma ormai da considerarsi un nuovo giocatore del Chelsea. Leighton Baines, Ramiro Funes Mori e Seamus Coleman rimangono in disparte, ancora acciaccati, ed osserverando la gara di questa sera dalle tribune di Anfield Road. Il precedente stagionale, 1-1 in casa dei Reds, vide Rooney andare in gol e consegnare il pareggio in rimonta ai Toffees.

Fonte: Twitter

Sarà 4-3-3 per il Liverpool con il tridente formato da Firmino (punta centrale) ed ai suoi lati Lallana ed Oxlade Chamberlain. In mezzo, Can, Wijnaldum e Milner, mentre in difesa Van Dijk si gioca un posta con Matip e Klavan. Partiranno titolari due di questi tre. L'Everton invece si disegnerà in campo con il 4-2-3-1, Rooney ci sarà ed andrà ad occupare il ruolo di trequartista centrale alle spalle di Calvert-Lewin. Ai suoi lati, probabile spazio dal 1' per Lennon e Sigurdsson. Gueye, non al top della forma fisica, stringerà i denti e prenderà parte alla contesa, in mezzo al fianco di McCarthy.