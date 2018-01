Epifania a tema FACup in Inghilterra: apre il Leicester, alle 16 il City, chiude Conte - Foto Man City Twitter

È la Coppa più antica al mondo ed anche la più affascinante: entra nel vivo la FACup con l’ingresso nel tabellone delle squadra di Premier pronte ad arrivare fino in fondo a discapito delle piccole che, spesso, creano problemi ai club della massima categoria inglese nonostante ci siano notevoli differenze di categoria ma anche tecniche. Ciò significa che nelle 25 partite in programma quest’oggi, non sono da sottovalutare le avversarie dei “top club” che potrebbero giocare brutti scherzi. Gare che si disputano in tre fasce orarie, con il Leicester che apre la giornata facendo visita al Fleetwood Town alle 13.45, poi scorpacciata di partite alle 16 con in mezzo anche il City che ospita un’altra squadra di Premier, il Burnley, chiude alle 18.30 il Chelsea ospite del Norwich. Di mezzo, alle 14 big match dal sapore Championship Middlesbrough-Sunderland.

Come detto, il pomeriggio di FACup si apre con la trasferta del Leicester sul campo del Fleetwood: le Foxes arrivano dalla netta vittoria per 3-0 sull’Huddersfield e non dovrebbero aver problemi nel passare il turno contro la dodicesima forza di Ligue One, nonostante le assenze pesanti di Vardy e Morgan. Come antipasto dei match delle 16 c’è lo scontro che sa di Championship tra Middlesbrough e Sunderland: la squadra di Pulis è in piena corsa per i playoff, mentre il Sunderland non riesce ad imporsi nemmeno nella serie cadetta inglese, con l’ultimo posto e la recente sconfitta contro il Barnsley. Alle 16 occhi puntati su City-Burnley: Guardiola non può e non deve sottovalutare il Burnley che, nonostante il brutto periodo dal quale arriva con la sconfitta contro il Liverpool arrivata nel finale, è comunque 7º in Premier e autore di un ottima campionato, tanti infortuni importanti per i Citizens ai quali si è aggiunto, ultimamente, anche Gabriel Jesus.

Tra le altre di Premier vediamo il Watford ospitare il Bristol, lo Stoke fare visita al Coventry, l’Huddersfield al Bolton, lo Swansea ai Wolves (l’ultima della Premier contro la prima della Championship), il Southampton al Fulham, partita molto interessante, mentre Newcastle e Bournemouth ricevono la visita rispettivamente di Luton Town e Wigan. Alle 18.30 chiude la scorpacciata di partita il Chelsea di Conte, nel bel mezzo di una bufera con Mourinho nella quale i due non le hanno mandate a dire. Il Blues non potranno contare sul nuovo arrivato Barkley, fermo ai box per un problema al ginocchio nato ancora nel suo periodo da giocatore dell’Everton. Trasferta comunque pericolosa, nonostante il Norwich navighi nella seconda metà della classifica di Championship: il clima attorno al manager del Chelsea ma soprattutto i tanti impegni ravvicinati possono giocare brutti scherzi ai Blues.

Il programma

h13.45: Fleetwood-Leicester.

h14: Middlesborough-Sunderland.

h16: Watford-Bristol; Bournemouth-Wigan; Bolton-Huddersfield; Coventry-Stoke; Exeter-West Bromwich; Manchester City-Burnley; Wolverhampton-Swansea; Fulham-Southampton; Aston Villa-Peterborough; Birmingham-Burton; Blackburn-Hull; Brentford-Notts County; Cardiff-Mansfield; Carlisle-Sheffield; Doncaser-Rochdale; Ipswich-Sheffield United; Millwall-Barnsley; QPR-Milton; Stevenage-Reading; Wycombe-Preston; Yeovil-Bradford.

h18.30: Norwich-Chelsea.