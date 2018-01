FA Cup, il Norwich stoppa il Chelsea: 0-0 a Carrow Road

Finisce 0-0 il match tra il Norwich ed il Chelsea valevole per il terzo turno di FA Cup: primo tempo molto equilibrato, secondo appannaggio dei Blues che però non riescono a trovare il pertugio per la vittoria. I Canaries si guadagnano con merito il replay a Stamford Bridge per decidere chi accederà alla fase successiva.

Il Match

Daniel Farke sceglie di giocare con la migliore formazione: l'unico cambio rispetto al classico undici è la panchina per l'attaccante Nelson Oliveira per Grant Hanley, difensore centrale, con Maddison ad agire da centravanti.

Antonio Conte invece si affida alle rotazioni: torna David Luiz dopo 2 mesi di assenza al centro della difesa, Zappacosta e Kenedy esterni di centrocampo; grande chance da titolare per Batshuayi come terminale offensivo e per Caballero in porta.

Partita molto equilibrata nelle prime battute: il Norwich è ben messo in campo e non ha paura di giocare la palla; viceversa il Chelsea prova a imporsi ma fatica a trovare spazi disponibili. Praticamente nessuna occasione prodotta né da una parte né dall'altra per tutta la prima mezz'ora: ci pensa David Luiz a far correre qualche brivido ma ai propri tifosi, con due palle perse nel giro di 3 minuti che sarebbero potute costare caro ai Blues. Impressiona invece la personalità dei Canaries: grande intelligenza a livello tattico e reattività nelle ripartenze.

Grande prestazione del classe '98 Jamal Lewis sull'out di sinistra del Norwich

La posizione di Murphy crea non pochi grattacapi alla difesa ospite, come al 35' quando il classe '95 scappa alla marcatura e calcia col sinistro, largo. Nel recupero di prima frazione altra chance per il Norwich, con il destro di Maddison che finisce alto sopra la traversa.

In avvio di ripresa prima occasione per il Chelsea: cross di Kenedy da sinistra, testa di Zappacosta che può diventare un assist per Willian, libera Zimmerman. Ora i Blues sono molto più convinti, soprattutto con Batshuayi che conclude verso la porta due volte tra il 48' ed il 50', senza tuttavia impegnare Gunn; molto più pericoloso il destro di Willian sul primo palo al 55', bravo il portiere ad allungare in corner. La prestazione del brasiliano lievita e ci riprova due minuti dopo con lo stesso esito. La partita resta viva più che mai: Pritchard si libera bene in area di rigore al 63', decisiva una deviazione in calcio d'angolo. Caballero rischia la frittata al 69' quando esce male con i pugni e regala la battuta a Murphy che però non ne approfitta. Sfiora il gran goal su punizione David Luiz al 77', mentre Murphy dall'altra parte si esibisce in una splendida giocata personale, calciando poi male sul fondo col sinistro. Il Chelsea nel finale prova di tutto per evitare il replay - Zappacosta ci va vicinissimo a 30 secondi dalla fine - ma non c'è nulla da fare: appuntamento a Stamford Bridge.