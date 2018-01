FA Cup - L'Arsenal non vuole fare sconti. Il Nottingham ospita i Gunners

McKay in azione con la maglia del Nottingham - Nottingham Forest Twitter

Proseguire il cammino in FA Cup. Arsene Wenger vole continuare con la sua Arsenal a vincere uno dei trofei che le squadre inglesi sentono di più. I Gunners infatti detengono il record di coppe inglesi vinte - sono 13 - con l'ultima conquistata proprio l'anno scorso. I detentori dunque non vogliono lasciare niente a nessuno e anche stasera daranno il massimo per proseguire il proprio cammino.

Già, dovranno dare il massimo perchè la squadra contro cui andranno a giocare sarà il Nottingham Forest. I Treecky Trees non ne vincono una dal 1959, quando ancora sulla panchina rossobianca sedeva Billy Walker, ma l'Arsenal deve stare attento a non sottovalutare gli avversari, specialmente quando le partite, si giocano per una competizione così sentita.

Wenger non dovrebbe avere consistenti problemi di formazione. Purtroppo i soliti indisponibili rimarranno tali, forse anche per il prossimo match contro il Bournemouth, valido per la Premier. Kolasinac, Giroud, Monreal, Ramsey, Cazorla e Perez, tutti nomi che potrebbero far comodo - ora come ora- a Wenger. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1 che potrebbe vedere il ritorno di Mertesacker in difesa. A centrocampo, davanti alla difesa, agiranno Elneny e Coquelin con Nelson e Maitland Niles protagonisti sulle fasce. Quest'ultimo ultimamente, anche in campionato, sta regalando buone prove al tecnico francese. Dietro Welbeck che sarà unica punta, potrebbero giocare Iwobi e Walcott.

Gary Brazil, che siederà sulla panchina del Nottingham Forest, non si discosterà dal 4-2-3-1. In difesa Worral e Manciene giocheranno come centrali, affiancati sulle fasce da Darikwa e Traorè. I mediani potrebbero essere Vaughan - che ha recuperato dall'infortunio recentemente - e Birdcutt. La linea d'attacco sarà composta da Mc Kay, Dowell, Osborn e Murphy; quest'ultimo unica punta. L'obbiettivo dei Garibaldi Reds è quello di provare ad impensierire l'Arsenal, anche se è risaputo che i Gunners, in FA Cup, non fanno sconti.

Il match si giocherà al City Ground di Nottingham alle 17.00 ora italiana. L'arbitro sarà l'inglese Jonathan Moss.